Cs critica el silencio del Ayuntamiento sobre el plano de Guillamás del siglo XIX

miércoles 15 de septiembre de 2021 , 16:10h

Cazorla: “A esto hay que sumar el abandono de los aledaños de la Alcazaba, el ninguneo al Consejo de Patrimonio, o la lentitud para ampliar el catálogo de edificios protegidos”

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha anunciado en rueda de prensa que su formación ha registrado un escrito preguntando al equipo de Gobierno del PP por qué no se ha contestado aún al ofrecimiento realizado hace dos años por la asociación Amigos de la Alcazaba de la donación a la ciudad del plano de Almería datado en 1.842 y elaborado por Fernando Guillamás y Galiano. Como ha explicado Cazorla, tanto el plano como su leyenda “tienen gran importancia histórica, pues es previo al derribo de murallas de 1.855, y en él aparece la ciudad conventual y encerrada que da lugar a la expansión urbanística posterior, además de figurar multitud de enclaves que se conservan a día de hoy, y otros tantos desaparecidos, como las atarazanas navales”.



El concejal liberal ha afirmado no entender el “silencio” del equipo de Gobierno. “Tenemos a un colectivo ciudadano totalmente involucrado con la defensa y promoción de nuestro patrimonio cultural ofreciendo a la ciudad un plano de gran valor histórico y sentimental, recuperado en 2019 tras ser robado y posteriormente encontrado en un anticuario de Madrid. Amigos de la Alcazaba lo compró y lo devolvió al Archivo, pero no sin antes hacer una copia de calidad y a color con la intención de donarla al Ayuntamiento, es decir, a la ciudad de Almería, pero nadie ha contestado a este ofrecimiento”, ha lamentado.



Se da la circunstancia de que la asociación patrimonialista donó, en papel y en formato digital, un anterior plano de Pérez de Rozas, que actualmente está expuesto en el Archivo Municipal. “La pregunta es por qué no se actúa de igual forma con este plano de 1842 donde aparecen todas las cortinas de murallas antes de perder Almería la categoría de plaza de armas”, ha sentenciado Cazorla.





Estercolero junto a la Alcazaba y Consejo de Patrimonio

Durante la rueda de prensa, Cazorla se ha referido también a la limpieza efectuada en el entorno de la Alcazaba un día después de la denuncia de Ciudadanos del “vergonzoso estercolero” existente durante más de cuatro meses en la ladera sur, junto al Mesón Gitano. “Nos complace que el equipo de Gobierno haya atendido por fin esta queja; más vale tarde que nunca. Esperamos que, a partir de ahora, no se vuelva a repetir esa imagen tan bochornosa para nuestra ciudad, y para ello, es imprescindible que el Ayuntamiento vele a diario por la adecuada limpieza de los aledaños de nuestro principal monumento”, ha valorado.Asimismo, el edil de Ciudadanos se ha referido al “ninguneo” del ejecutivo municipal al Consejo de Patrimonio. “El Pleno aprobó su creación en 2016, pero nada se ha hecho hasta hoy. Nosotros hemos preguntado en plenos, a viva voz y por escrito, y todavía no nos han contestado”, ha afeado, refiriéndose también a la “sangrante lentitud” para ampliar el catálogo de inmuebles protegidos.“El compromiso de Ciudadanos con el patrimonio histórico almeriense está fuera de toda duda. Hemos incluido en los acuerdos presupuestarios de los dos últimos años partidas específicas para actuaciones como la recuperación de la cueva de la Campsa, o para la puesta en valor de las canteras califales. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el Cortijo de los Góngora; para el presupuesto de 2017 acordamos una partida para adquirirlo y convertirlo en museo, pero hoy sigue en estado de ruina, rodeado de basuras, grafitis e indiferencia. Podría poner más ejemplos de cómo, desde Ciudadanos, demostramos con hechos nuestro compromiso con nuestro patrimonio histórico y cultural, aunque otros no estén por la labor; la moción que llevamos hace un año al Pleno para la recuperación de la muralla de la Alcazaba, incluyendo la retirada del acero corten, y donde también pedíamos el adecentamiento de los aledaños de nuestro principal monumento; nuestra iniciativa para que la plaza de toros de Almería se declare como BIC, nuestras propuestas para recuperar el torreón de San Miguel, o el mirador de San Telmo, nuestras denuncias con el abandono del cerro de San Cristóbal, en los solares de La Chanca convertidos en vertederos, entre otros muchos”, ha expresado Cazorla, terminando con su agradecimiento a “todos los patrimonialistas en general, y a Amigos de la Alcazaba en particular” por su “incansable trabajo” en defensa de los atractivos históricos y culturales de la ciudad.