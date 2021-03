El Ayuntamiento de Huércal-Overa presenta el cartel de Semana Santa

viernes 12 de marzo de 2021

Expone una muestra del patrimonio de las Cofradías





El Ayuntamiento de Huércal-Overa presentó ayer el cartel de la Semana Santa 2021. Una Semana Santa diferente por la actual crisis sanitaria pero que no pasará por alto en el municipio.



El alcalde, Domingo Fernández, y la concejal de Cultura, Belén Martínez, fueron los encargados de presentar el cartel en un acto en el que estuvieron acompañados de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, y los representantes de las Cuatro Cofradías del municipio.



Este año el cartel ha sido diseñado por el Ayuntamiento, “tiene como único protagonista una sencilla pieza de orfebrería como es el incensario, tan presente en los diferentes actos de culto y en nuestros desfiles”, explicó la edil de Cultura, quien destacó que desde el área de Turismo y Cultura “seguimos trabajando desde hoy para que el próximo año nuestros desfiles puedan estar en la calle con el deseo de que la situación sanitaria nos lo permita”.



Por su parte el alcalde puntualizó que aunque los huercalenses este año estemos resignados y algo tristes por no poder ver nuestros desfiles en las calles, viviremos nuestra Semana Santa desde el recogimiento con nuestra Parroquia y las Cofradías que abrirán sus Casas de Hermandad para mostrar parte de su patrimonio en estos días”. Así mismo, ha lanzado un mensaje de responsabilidad a los vecinos “actuemos todos con cautela para evitar retrocesos en la actual situación, La pandemia no ha terminado y tenemos que seguir siendo responsables con nuestros actos”.



En el marco de los actos de Semana Santa el Teatro Villa de Huércal-Overa acoge la exposición “La Pasión. Esplendor en Huércal-Overa”, una muestra que recoge el patrimonio de la Semana Santa huercalense, marcando la Cronología de la Pasión, y que se puede visitar hasta el próximo 2 de abril.