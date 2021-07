El Cuponazo de la ONCE reparte 425.000 euros en Huércal Overa

sábado 17 de julio de 2021 , 15:48h

Vendidos 17 cupones premiados con 25.000 euros cada uno

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes 16 de julio ha dejado una parte de su fortuna en Huércal Overa, donde Teresa Farres ha vendido 17 cupones premiados con 25.000 euros cada uno repartiendo así 425.000 euros en la localidad almeriense.



Teresa Farres, que suele vender por el centro del municipio, y restaurantes de la zona, ha repartido la suerte en el Hostal Overa.



Más suerte han tenido aún en Las Palmas de Gran Canaria donde se han repartido un total de 9.475.000 euros, en 20 cupones premiados, uno de ellos, agraciado con el premio mayor de nueve millones de euros y 19 cupones más, premiados con 25.000 euros cada uno. La suerte del Cuponazo del Día del Carmen ha llegado también a un buen número de localidades. Así, en la Comunidad Valenciana ha dejado 500.000 euros en Orihuela (Alicante), en Galicia, 600.000 euros, de ellos, en Silleda (Pontevedra) 325.000 euros en 13 cupones, comercializados y en Narón (A Coruña), 275.000 euros en 11 cupones premiados. Otros 500.000 euros en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, el Cuponazo ha repartido 175.000 euros. En total, el Cuponazo de la ONCE del 16 de julio ha repartido 11.700.000 euros.



El Cuponazo de la ONCE ofrece los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL.

Extra de Verano

Por su parte, el Extra de Verano de la ONCE se celebrará este año el próximo 15 de agosto y ofrece este año un premio de 15 millones de euros y 10 premios adicionales de un millón de euros a las cinco cifras y serie. Además, repartirá 119 premios de 40.000 euros a las cinco cifras de todas las series del primer premio y 1.080 premios de 1.200 euros a las últimas cuatro cifras del primero.



Mientras que el Eurojackpot de la ONCE, la ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece este próximo viernes, 23 de julio un bote de 44 millones de euros.



Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.