El Ayuntamiento de Níjar planifica la eliminación de los asentamientos chabolistas

martes 23 de marzo de 2021 , 15:24h

El Ayuntamiento de Níjar ha aprobado hoy en pleno la hoja de ruta que debe terminar con los asentamientos de infraviviendas localizados en la comarca, y que ha sido configurado desde un modelo de pura cogobernanza. El documento ha sido elaborado por un equipo de catedráticos, profesores e investigadores de la Universidad de Granada y, tras un largo proceso de puesta en común, se ha convertido en el primer plan de trabajo que cuenta con el consenso de empresarios agrarios y ongs que trabajan a pie de campo con el fenómeno de los asentamientos. Asimismo, además del Ayuntamiento de Níjar, como iniciador de la que pretende convertirse en la solución final, el resto de las administraciones públicas superiores jerárquica y competencialmente también han mostrado su agrado por la iniciativa que, entre otros colaboradores necesarios ya cuenta con el apoyo formal de la entidad Cajamar y su propuesta en firme de financiación específica para esta iniciativa.



La sesión extraordinaria en la que ha sido aprobado el plan de acción ha contado con la presencia e intervención de Juan Colomina, consejero delegado de Coexphal, para mostrar la adhesión de la organización al plan. La actuación programada recoge no sólo un diagnóstico, sino que incorpora una intervención concreta con soluciones habitacionales para los trabajadores que campaña tras campaña buscan un empleo en el campo de Níjar. En el modelo de solución hay una completa evaluación del paraguas legal que puede acoger este tipo de alojamientos para trabajadores y un mapa de recursos disponibles en las distintas administraciones. Una parte fundamental es la pormenorizada visualización de las soluciones habitacionales compartidas, que tendrán que quedar desalojadas al finalizar la temporada para su acondicionamiento de cara a la siguiente campaña. “Vamos a aportar una solución, que obviamente no puede ser darle una vivienda a nadie, pero sí un alojamiento que le proporcione unas condiciones habitacionales dignas, dentro de los estándares que nos pide nuestra conciencia y que, además, exigen los mercados de destino a los que exportamos nuestros productos”, ha afirmado Esperanza Pérez Felices, alcaldesa de la localidad.



Con la puesta en práctica del modelo experimental, según ha señalado la primera edil “no tratamos de dar una solución estandarizada para todos. Nosotros nos ceñimos al campo de Níjar y si a alguien le vale nuestro modelo aquí está disponible para todo aquel al que le pueda servir. Este trabajo nace del consenso, de escuchar, de acordar, de ceder y de ganar todos, porque hablamos de aplicar cogobernanza pura y dura para solucionar un problema que afecta tanto a la persona que vive en una chabola, como a las Ongs cuyo objetivo es atenderles y a las empresas que necesitan no sólo mano de obra, sino que esas personas estén integradas socialmente en unas condiciones dignas, tan dignas que serán certificadas y verificadas constantemente”.



El proyecto ha sido desarrollado por la Universidad de Granada ante la necesidad de “contar con un redactor de prestigio y que no esté señalado como un punto de especial incidencia por el chabolismo. Queríamos una visión totalmente externa, y aunque desde otra perspectiva puede pensarse que los redactores naturales debían ser la universidad de Almería o la de Huelva, de lo que se trataba era de sacar la solución desde un territorio que no viva la presión que padecemos nosotros”, explica la primera edil.



Aprobada la hoja de ruta en pleno, el compromiso de acción del Ayuntamiento de Níjar queda convertido en mandato hacia el equipo de gobierno, con el consiguiente establecimiento de tareas concretas. Así, comienza el trabajo que llevará al cumplimiento del primer objetivo, que no es otro, que levantar el primer sector de acogida de trabajadores, que debe terminar paralelamente con varios de los asentamientos.