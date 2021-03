Ciudadanos da un voto crítico y "responsable" al presupuesto de Almería

martes 23 de marzo de 2021 , 15:32h

El acuerdo presupuestario Cs-PP incluye todas las actuaciones del pacto de 2020 que no se han ejecutado por la irrupción de la covid19, así como todas las mociones naranjas pendientes de ejecución

“Hoy apoyamos el presupuesto municipal por responsabilidad, porque vinimos a la política a ser útiles, y porque en tiempos de pandemia toca arrimar el hombro sumando esfuerzos para plantar cara a la crisis desde una oposición responsable, dejando de lado el partidismo”. Así se ha expresado el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, durante el pleno celebrado este martes en el Consistorio capitalino para aprobar, entre otras cuestiones, el presupuesto de 2021. El edil de la formación liberal ha subrayado que, con el acuerdo presupuestario suscrito con el equipo de Gobierno, se tendrán que desarrollar durante el presente ejercicio todas aquellas iniciativas acordadas en la cuenta de 2020, pero que no han podido realizarse por la irrupción de la pandemia, así como ejecutar todas las mociones de Ciudadanos aprobadas por el plenario y pendientes de cumplimiento. “No es el presupuesto que hubiéramos hecho nosotros, de hecho hay cuestiones que no nos gustan nada, como la escasa participación ciudadana, el proyecto de la Plaza Vieja, o la subida del agua; nuestra propuesta inicial era prorrogar el presupuesto actual, pero, puesto que el equipo de Gobierno ha optado por aprobar una nueva cuenta, hemos trabajado para incluir varias en ella actuaciones que son buenas para toda la ciudad”, ha afirmado Cazorla.



Como ha explicado el concejal, las medidas propuestas por el partido naranja que deben de realizarse durante este año son las siguientes: proyecto de recuperación integral del Parque Nicolás Salmerón; rampa pública de varada de barcos de recreo; proyecto de remodelación del Parque Infantil de la Goleta; implantación de un rastrillo de antigüedades en el centro histórico dos domingos al mes; plan de Creación de Áreas de Promoción Económica Urbana, especialmente dedicadas al apoyo del comercio de proximidad; fomento de la adopción de animales de compañía mediante la gratuidad del chip, primera revisión y vacuna; instalación progresiva de papeleras en la vía pública con sistema de recogida selectiva de residuos urbanos; rehabilitación y adecuación de las Cuevas de Campsa; proyecto para la puesta en valor y rehabilitación de accesos de las Canteras Califales; ampliación ayudas al alquiler en el casco histórico; aumento de la aportación Municipal a la Ayuda a Domicilio; estudio para la implantación de una bonificación a autónomos y empleados en materia de movilidad (ORA); profundizar en materia de bonificaciones en impuestos y tasas; inversión y mantenimiento en barrios, con especial referencia a C/ Delicias; servicio público de alquiler de bicicletas; plan integral de embellecimiento y reactivación del Casco Histórico; implantación en agosto 2021, de un mes completo de Atracciones Feriales, en función de las restricciones Covid-19.



En cuanto a las mociones impulsadas por Cs y aprobadas en pleno, pero no ejecutadas todavía, Cazorla ha destacado las que instan a establecer una dotación de personal adecuado en los centros sociales comunitarios; la restauración de la muralla de Jayrán y el adecentamiento de su entorno; el apoyo al comercio de proximidad; apoyo a la hostelería; apoyo a los mercadillos ambulantes; acabar con los vertidos fecales en la desembocadura de la Rambla; ordenanza de convivencia ciudadana; diseño de un plan de ocio juvenil; inversiones en obras de barrios como La Juaida, Bellavista, Los Molinos, Cortijo Córdoba, o Loma Cabrera (incluyendo centro vecinal), y la creación del Defensor del Ciudadano.







Liquidación del presupuesto 2020

En lo relativo a la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto de 2020, Miguel Cazorla ha destacado la “excepcionalidad” del año en el que “explotó la pandemia, condicionando cada aspecto de nuestras vidas, incluida la gestión municipal”. Así, el edil liberal ha destacado, como aspectos positivos, planes especiales de ayuda a los más afectados por la crisis, como los planes Reactiva20 y 21, “de los que nos sentimos muy orgullosos haber sido parte de su realización”, además del periodo medio de pago a proveedores, inferior a los tres días. En el otro lado de la balanza, desde Ciudadanos han lamentado que se haya tenido que hacer frente al pago, por una sentencia judicial condenatoria, de casi 30 millones de euros. “Esto es algo que, como es lógico, condiciona muy negativamente las cuentas municipales, y todo por una mala gestión”, ha advertido Cazorla.