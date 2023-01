Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar El Ayuntamiento de Roquetas prevé aumentar lols contratos respecto al ejercicio anterior miércoles 04 de enero de 2023 , 12:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En este plan se han previsto un total de 146 licitaciones lo que supone un 6,16 por ciento de aumento en el número de contratos respecto al año pasado La Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha aprobado el Plan Anual de Contratación para 2023 que ha elaborado la concejalía de Hacienda y Contratación. La concejal responsable de esta área, Mayte Fernández, ha explicado que en este plan se han previsto un total de 146 licitaciones lo que supone un 6,16 por ciento de aumento en el número de contratos respecto al ejercicio de 2022. Además, ha señalado que “desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar seguiremos trabajando para llevar a cabo una gestión responsable y prudente para garantizar la calidad de los servicios de nuestro municipio, así como, la mejora y el mantenimiento de las infraestructuras y los equipamientos desde Aguadulce hasta la Urbanización pasando por todas y cada una de las barriadas y núcleos urbanos del municipio”. La concejal ha destacado el compromiso del equipo de Gobierno de seguir llevando a cabo una gestión rigurosa cuya premisa principal es velar por “la estabilidad y el equilibrio presupuestario y, al mismo tiempo, cumplir con las necesidades de los vecinos de Roquetas de Mar”. Fernández ha señalado que a 31 de diciembre el porcentaje de ejecución de los presupuestos de 2022 ha alcanzado el 99 por ciento. El presupuesto inicial del Plan Anual de Contratación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar para 2023 alcanza los 63 millones de euros. Expedientes tramitados en 2022 El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Hacienda y Contratación, ha tramitado un total de 121 contratos, un nuevo sistema dinámico de pintura y 3 contratos basados en el sistema dinámico de ferretería y 49 prórrogas. Por otro lado, las licitaciones públicas tramitadas suponen un 91,25% respecto a lo previsto en el plan de contratación. Además, cabe destacar que el ahorro que ha supuesto la contratación pública ha sido de un 25% aproximadamente respecto a los precios iniciales recogidos en los presupuestos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

