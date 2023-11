Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El Ayuntamiento de Vícar actualiza varias tasas e impuestos

miércoles 01 de noviembre de 2023 , 15:11h

El Pleno del Ayuntamiento de Vícar ha aprobado esta mañana, con el voto en contra de PP y VOX, la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de varios impuestos y tasas. Concretamente las referentes al IBI de rústica, impuesto de vehículos, recogida de basuras, agua y alcantarillado. Una modificación que fue contestada por la oposición, para quienes supone un ataque a la economía de las familias del municipio. El Gobierno Municipal, en boca de su portavoz, Luz María Fernández, explicó en este sentido, que “no es una subida de impuestos, sino una actualización y una adaptación a la normativa y a la realidad”. Para el alcalde, Antonio Bonilla, estas modificaciones responden a la necesidad de “actualizar tasas e impuestos, porque los servicios tienen que ser sostenibles, tal como exige la ley, y lo hemos hecho con rigor y prudencia y ajustándonos fielmente a la normativa”.

Ya en el turno de ruegos y preguntas, la portavoz del Gobierno Municipal volvió a tomar la palabra para contestar a unas recientes declaraciones del portavoz del PP, José Manuel Manzano, en las que aseguraba que la deuda municipal a proveedores superaba los once millones de euros. Para Luz María Fernández, “es lamentable que un concejal mienta para asegurar que nuestra deuda a proveedores es de once millones de euros, en un discurso que distorsiona la realidad y que nace fruto, no sabemos si de su ignorancia o de su mala fe, y son un insulto tanto al equipo de gobierno como a los funcionarios municipales , de los que pone en tela de juicio el trabajo que realizan”. La portavoz volvió a explicar con detalle, que las cantidades a las que se refería son conceptos no presupuestarios y que si bien a 31 de diciembre se cierra el ejercicio contable, eso no significa que a esa fecha estén realizados todos los pagos correspondientes al ejercicio. Para concluir el debate, el alcalde sentenció asegurando que “no hay futuro en política sin la verdad”.

El Pleno aprobó una declaración institucional con motivo del Día Universal del Niño, por la que el Ayuntamiento se compromete a la promoción de una mayor y más eficiente inversión en la infancia, garantizando que se asignan los recursos necesarios para avanzar en políticas a favor de la Infancia.

En la sesión se debatió también una moción presentada por el Grupo Popular referente a la necesidad de evitar la caída de dátiles de las palmeras en el pavimento.