El Ayuntamiento de Vícar cede terreno para un nuevo cuartel de Guardia Civil

lunes 13 de junio de 2022 , 15:48h





La Corporación Municipal de Vícar, en sesión plenaria ordinaria, ha dado su aprobación, por unanimidad, a la propuesta del alcalde, Antonio Bonilla, para la cesión al Ministerio del Interior de una parcela de 10.000 metros para la construcción de un nuevo Cuartel de la Guardia Civil en el municipio. “hoy se ha tomado una decisión histórica para el municipio de Vícar, que será vital para dotar de mayor seguridad a los vicarios y de los vecinos del resto de la comarca ”, ha señalado Antonio Bonilla, tras la aprobarse la propuesta.

Igualmente ha destacado la buena ubicación de los terrenos, así como las facilidades que el Ayuntamiento dará para la ejecución del proyecto. La parcela se ubica en la franja izquierda del Bulevar de La Paz, en Las Cabañuelas, perfectamente comunicada con el futuro nuevo enlace de la A-7, y con la Autovía del Mar de Plástico y la costa.

Además de este punto el pleno ha dado el visto bueno, también por unanimidad, a la modificación del Plan de Medidas contra el Fraude, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la gestión de fondo europeos del Ayuntamiento, y también a la denominación de dos nuevas vías urbanas del municipio, Calle Proa y Santa Isabel, esta última integrando la prolongación de la misma en la misma calle.

El resto de la parte decisoria de la sesión plenaria ha estado centrada en las mociones de los grupos municipales, un total de siete y de ellas solo dos han sido rechazadas. Izquierda Unida ha sacado adelante la presentada para el alumbrado de Pozo Navarro, asimismo se ha aprobado la presentada por Vox sobre propuestas para el transporte urbano, que serán trasladadas al Consorcio Metropolitano de Transporte. De las dos presentadas por el Partido Popular se ha aprobado, con la abstención del concejal no adscrito Rafael Ruda, la referente a mejorar la seguridad vial, y rechazada con lo votos de PSOE y y abstenciones de Vox y del citado concejal no adscrito, de la propuesta de elaboración de un nuevo Reglamento Orgánico del Pleno de la Corporación. Si hubo apoyo unánime a la moción del concejal no adscrito Alfonso Santiago, para un incremento de efectivos de la Policía Local, y de las dos presentadas por el concejal Rafael Ruda, se ha aprobado la de dedicar un monumento a las Víctimas de Terrorismo, y se rechazó la segunda, en la que demandaba buscar una mejor gestión de los recursos públicos de las distintas concejalías, evitando gastos innecesarios, como la realización recientemente de un Taller de Sexualidad para Mujeres, solo Vox y el otro concejal no adscrito apoyaron la misma.