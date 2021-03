Guardia Civil recupera una tortuga en playa Serena de Roquetas de Mar.

domingo 21 de marzo de 2021 , 17:46h

Los agentes de la Guardia Civil prestaron seguridad y apoyo a los miembros de Equinac que examinaron el especímen varado, ya sin vida, en la tarde del pasado miércoles.







Agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería prestaron protección y apoyo a personal técnico de Equinac para la recuperación de un espécimen de tortuga Boba (Caretta Caretta) varada y sin vida en playa Serena del municipio de Roquetas de Mar (Almería).



Equinac es la ONG autorizada por Dirección General de Biodiversidad, bosques y desertificación del Ministerio de Transición Ecológica para atender los varamientos de tortugas marinas y cetáceos en el litoral de la provincia de Almería que cuenta con más de quince años de experiencia velando por la conservación de la fauna marina.



Sobre las 19:30 horas del pasado día 17, el Servicio de Emergencias 112 en coordinación con el Centro Complejo de Comunicaciones (C.O.S.) del 062, activaba la red de varamientos de Equinac, así como a agentes de la Guardia Civil de la comandancia de Almería al producirse el varamiento de una tortuga (Caretta Caretta), avistada en playa Serena del municipio de Roquetas de Mar (Almería).



Los agentes llegan al lugar y prestan apoyo a los técnicos de Equinac que examinan el cuerpo sin vida del quelonio, tortuga boba (Caretta Caretta), de 43 centímetros de caparazón, para la realizar la correspondiente necropsia y así esclarecer las causas de su muerte. En esta ocasión el cadáver no llevaba microchip, ni signos de que el animal hubiese pasado por algún centro de recuperación.



La tortuga boba (Caretta Caretta) es una de las especies que goza de una gran protección, incluida en el apéndice I de CITES y en el catálogo español de especies amenazadas como especie vulnerable.



Su amenaza se debe a la existencia de plásticos y redes abandonadas en el mar. Esta especie es de las más grandes en tamaño de las tortugas marinas, llegando en algunas ocasiones a medir hasta 1,2 metros de largo.



La Guardia Civil desarrolla una importante labor en cuando a protección de la naturaleza y en nuestra provincia muy relacionada con la protección de espacios naturales protegidos y el medio marítimo.



Recuerda la necesidad de no manipular a los animales si se hallan varados en la playa y la necesidad de avisar con urgencia a los teléfonos de emergencias 112 ó al 062 para que por parte de personal cualificado se proceda a su traslado y recuperación.



Otras actuaciones que realiza la Guardia Civil de Almería son la retirada de redes abandonadas, que son un peligro mortal para los animales que habitan el medio marino, control de vertidos al mar, pesca ilegal, etc...







Consejos ante varamientos de animales marinos en la playa:



Con objeto de evitar mayor sufrimiento a los animales y en su caso posibilitar su recuperación y devolución al medio marino, desde Equinac y Guardia Civil de Almería se facilitan los siguientes consejos que son de gran importancia en todos los casos:



- Cuando una tortuga marina vara es porque tiene un problema. Si la reintroduces o manipulas sin autorización, aparte de incurrir incluso en una infracción administrativa, evitarás que sea atendido por personal especializado.



- Los cetáceos y tortugas marinas están altamente protegidos. No se les puede dañar, molestar, perseguir, manipular, ni reintroducir sin autorización expresa de la administración competente. En el caso de Almería, es Equinac la entidad autorizada para ello por Dirección General de Biodiversidad, bosques y desertificación del Ministerio de Transición Ecológica



- En caso de varamiento contactar con 112 ó 062 lo más rápido posible.



- No reintroducir a los animales, ya que se pueden causar lesiones de mayor entidad.



En caso de captura accidental en actividad pesquera avisa al 112 y el animal será recogido.