El Ayuntamiento destina el 66% del presupuesto a servicios públicos, empleo y protección social

El Pleno del Ayuntamiento de Almería, en sesión extraordinaria y urgente celebrada hoy, ha aprobado de forma definitiva el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2021, desestimando las alegaciones, siete en total, registradas en el plazo de exposición pública. Han servido los votos favorables del Grupo Municipal Popular y el concejal no adscrito y las abstenciones de Ciudadanos, Vox y Podemos, frente al voto en contra del Grupo Municipal Socialista.



“Ninguna de las alegaciones se adecua a los motivos tasados legalmente de reclamación contra el Presupuesto Municipal, tal y como establece el artículo 170.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)”, ha justificado respecto de la desestimación de las alegaciones el concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso.



Como ha anunciado el responsable del área económica, el Presupuesto entrará en vigor con la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, previsiblemente la próxima semana Ha sido este el único punto incluido para su debate en la sesión plenaria extraordinaria que, una vez más, se ha celebrado de forma telemática, presidida por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco. El Presupuesto municipal para el año 2021 se eleva a la cifra de 204.679597,9 euros, lo que supone un incremento del 1,1% (2,2 millones) con respecto al presupuesto del ejercicio anterior.



El Psoe, único en contra

Alonso ha vuelto a defender el carácter “social” del presupuesto municipal diseñado para este año “condicionado”, sin duda, por la situación derivada de la pandemia. Ha subrayado como objetivo del presupuesto “ayudar a las familia y conservar y crear nuevos puestos de trabajo, junto a la salud, sin duda, la principal preocupación hoy de familias, empresas, autónomos, emprendedores y desempleados, inquietudes a las que el Ayuntamiento tratará de dar respuesta”, ha reconocido.



Por ello, ha agradecido nuevamente el “apoyo” tanto de Ciudadanos como del concejal no adscrito al documento del presupuesto, en su fase inicial, y lamentado no solo el voto en contra del grupo municipal socialista, sino también la presentación de unas alegaciones que, en forma de propuestas, “no quieren ver reflejadas en el presupuesto, como así sucede, en partidas genéricas de inversión o de carácter social, con la clara intención de dilatar la entrada en vigor del presupuesto”, ha lamentado Alonso.



A la “generosidad y responsabilidad” de quienes con su voto afirmativo o abstención han apoyado el presupuesto contrapone el concejal de Economía el “interés partidista” del grupo municipal socialista, cuyos concejales “anteponen una vez más siglas a las preocupaciones e inquietudes de la sociedad almeriense”.



En este sentido, ha pedido, una vez más al Partido socialista, “alejarse del discurso catastrofista”, al tiempo que ha defendido la voluntad de “diálogo y consenso” que el Equipo de Gobierno ha mantenido en la negociación del Presupuesto.





Políticas de empleo y atención social

Orientado a la salida efectiva de la crisis, Alonso ha defendido un Presupuesto que incrementa los recursos destinados a políticas de empleo y atención social, con el objetivo principal de enfrentar la recuperación económica y social. En esa línea, las cuentas municipales vienen a destinar un 65,9% a servicios públicos, empleo y protección social, incrementado en más de un 15% en atención social, con más de 22 millones de euros del total del presupuesto y que duplica la partida presupuestaria en empleo (106% más).



Carácter social de un Presupuesto refrendado con líneas de intervención en apoyo a los sectores más castigados por la pandemia, con ayudas a autónomos y pymes, formación, emergencia social, comerciantes, sector del taxi, guías turísticos..., reflejado en bajadas de impuestos y con bonificaciones fiscales.



El incremento de partidas es significativo en áreas como la de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana (22,4 millones de euros), incluyendo la dotación de más de dos millones de euros para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio; Urbanismo e Infraestructuras, donde se concentran las principales partidas de inversión, y Seguridad y Movilidad (29,6 millones de euros) para seguir apostando por la movilidad sostenible en la ciudad.



El concejal de Economía confía que la disminución en los ingresos, variable que también ha condicionado la elaboración de las cuentas en este ejercicio, pueda verse compensado con el incremento de los fondos provenientes de financiación externa en un trabajo municipal que Alonso ha felicitado, permitiendo la financiación de proyectos en materia de formación y empleo (seis millones de euros a través del Plan POEFE), en materia cultural (Proyecto Camina, con más de 4,3 millones de euros de presupuesto) y turística (Plan Turístico de Grandes Ciudades, con más de 4,2 millones de euros).





Inversión frente a la crisis

En el capítulo de inversiones, la relación de proyectos y actuaciones incluidas en el Presupuesto hoy aprobado, y que en muchos casos comenzarán ya a ejecutarse, es extensa destacando, entre otras, las partidas destinadas al equipamiento del nuevo edificio del Tercer Sector (300.000 euros), actuaciones en el Centro Histórico, como la Plaza de la Administración Vieja, el acondicionamiento y mejora de la ladera de San Cristóbal, la adquisición del edificio de Correos o el entorno del Hospital Provincial (4,9 millones de euros consignados); inversiones en infraestructuras viarias (un millón); inversiones en áreas infantiles y biosaludables (250.000 euros); inversiones en infraestructuras semafóricas (200.000 euros); adaptación y reforma del edificio de la Virgen del Mar (700.000 euros); ayudas al sector del taxi (135.000 euros); la construcción de un nuevo complejo deportivo en Costacabana (presupuesto Patronato Municipal de Deportes 4,6 millones de euros) o el equipamiento y dotación para Policía Local (150.000 euros). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

