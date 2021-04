Valverde culpa al Ayuntamiento del desempleo y la pobreza infantil de la ciudad

viernes 30 de abril de 2021 , 16:21h

La portavoz del PSOE se reafirma en la necesidad de poner en marcha un Plan de Empleo Municipal y otro de Lucha contra la Pobreza Infantil y la Exclusión Social







"No podemos apoyar unas cuentas que no dan respuesta a las escandalosas cifras de desempleo y pobreza infantil de la ciudad". Con estas palabras la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha ratificado el voto en contra de su grupo político al Presupuesto Municipal para el año 2021 y se ha reafirmado en la necesidad de poner en marcha un Plan de Empleo Municipal y otro de Lucha contra la Pobreza Infantil y la Exclusión Social, que constituyen las alegaciones presentadas por el PSOE al mismo.



Según Valverde, "los almerienses necesitan y merecen unas cuentas que les protejan, que sean solidarias, que reactiven nuestra economía local y, sobre todo, que generen empleo" y sin embargo, "estamos ante un presupuesto que nos viene impuesto, que es continuista y que carece de ambición y de imaginación para abordar y dar solución a los verdaderos problemas de los almerienses". "Esa falta de ambición y de imaginación seguramente, sea fruto de la débil situación económica que padece nuestro Ayuntamiento, a consecuencia del pago de sentencias por la expropiación de terrenos del Paseo Marítimo, y que no deja margen a este Ayuntamiento para grandes esfuerzos", ha manifestado durante el Pleno.



Según Valverde, "a la angustia e inquietud de los almerienses por su salud y su economía se une la sensación de desamparo por parte de su Ayuntamiento, que no puede ayudarles porque la mala gestión de su equipo de gobierno ha dejado temblando las arcas municipales". A juicio de la responsable socialista, además, "para salir de la grave crisis económica y social que vive nuestra capital no basta con poner el apellido 'Covid' a determinadas partidas, sino que para estar del lado de las familias, trabajadores sin empleo y colectivos vulnerables afectados por la crisis, es necesario revisar el conjunto de impuestos y tasas municipales, empezando por el IBI, para que se adapten a las posibilidades económicas de los almerienses, no solo de las empresas, para que quien tenga más, pague más y quien tenga menos, pague menos”.

Paro y pobreza

La portavoz socialista ha puesto de relieve el incremento del desempleo en casi un 21% en el ultimo año, que ha pasado de 18.307 personas en marzo de 2020 a 23.093 en marzo de este año, de los que 13.319 son parados de larga duración, muchos mayores de 45 años y con cargas familiares, que representan casi el 58% del total parados. "Son almerienses que llevan mucho tiempo buscando un empleo y que se ven abocados a acudir a los servicios sociales o al banco de alimentos para poder llevar algo que comer a sus casas, ¿conoce usted esta realidad?", ha preguntado al alcalde



En este sentido, Valverde ha lamentado que el Presupuesto Municipal no prevea un Plan de Empleo Municipal que dé esperanza a los desempleados, un plan al que el PP se comprometió hace más un año, cuando renunció a las ayudas de la Junta de Andalucía de más de 3 millones de euros para la puesta en marcha del Plan Aire, que todos los municipios de la provincia suscribieron menos la capital. "¿Donde está ese compromiso real que dice usted tener y que va recogido en la Memoria de este Presupuesto y dónde, ese compromiso con los almerienses mas golpeados por la crisis y los mas necesitados?", ha espetado al mandatario del PP.



Asimismo, ha puesto de relieve la relación que existe entre la tasa de desempleo y el aumento de la pobreza infantil, pues la falta de trabajo es un criterio determinante que utiliza la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (AROPE) para evaluarla. "Tenemos barrios con un alto índice de pobreza infantil y su presupuesto, señor alcalde, no prevé nada para ellos", ha manifestado Valverde, "¿no cree que los niños y niñas de nuestros barrios en situación de pobreza infantil tienen derecho a un futuro digno?, ¿no cree que se necesita un Plan municipal de lucha contra la pobreza infantil y exclusión social que sufren 4 de cada 10 menores en nuestra provincia, la mayoría de ellos en nuestra ciudad?".





Sin acuerdo

Por último, la líder de la oposición ha lamentado que el alcalde "haya perdido la oportunidad de unir en torno al presupuesto 2021 a todos los grupos políticos de este plenario, una unidad que en estos tiempos de pandemia que vivimos, es mas necesaria que nunca". Poner en marcha un Plan de Empleo Municipal y otro contra la Pobreza Infantil eran dos de las propuestas que el Grupo Socialista planteó el pasado mes de noviembre, "que el PP debería haber tenido en cuenta, si de verdad tenía voluntad de consensuar".



Por último, ha recordado que "desde el inicio de la pandemia el PSOE ofreció la máxima colaboración para trabajar por nuestra ciudad y buscar soluciones a los problemas de los almerienses, con el único objetivo de salir, cuanto antes y lo mas fortalecidos, de esta crisis, sin dejar a ningún almeriense atrás", un interés que según la portavoz del PSOE no se ha visto correspondido por el alcalde y su equipo de gobierno.