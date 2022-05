Capital El Ayuntamiento destinará 800.000 euros a la rehabilitación de edificios con daños en cubiertas martes 24 de mayo de 2022 , 18:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Urbanismo traslada a los grupos políticos un borrador de las bases que regirá esta convocatoria, que incluirá una línea única dirigida a inmuebles con fecha de construcción anterior a 1972 y, al menos, con cuatro viviendas La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha presentado esta semana a los grupos municipales de la oposición el borrador para la nueva convocatoria y bases para el otorgamiento de subvenciones en materia de rehabilitación que, como ya anunciara a comienzos de este mes, se centrará este año preferentemente y de forma extraordinaria en la rehabilitación estructural de cubiertas de inmuebles, un programa que contará con una dotación presupuestaria de 800.000 euros. Anuncio que también ha trasladado hoy a vecinos de la calle Cruzada, del barrio de El Tagarete, en una reunión en la que ha expuesto las intenciones municipales de dar cobertura con estas ayudas a los problemas constructivos o estructurales, consecuencia de la antigüedad de algunos edificios o por falta de mantenimiento, y evitar así situaciones como las ocurridas recientemente en sendos inmuebles de este barrio, desalojados por el colapso de sus cubiertas, evitando así que se viera comprometida la seguridad de los residentes en estos edificios. Respecto de las nuevas bases y convocatoria en las que se ha trabajado desde la Gerencia Municipal de Urbanismo, Martínez Labella ha explicado que “el objetivo municipal es agilizar el procedimiento. Con ese objetivo hemos iniciado los trámites administrativos para que, a través de los órganos correspondientes, se puedas aprobar cuanto antes las bases y dar respuesta a las necesidades que, en este sentido, serán objeto de esta convocatoria municipal de rehabilitación de edificios”. Mediante una línea única, las actuaciones de rehabilitación estructural de cubiertas conforme a la nueva convocatoria de ayudas estará dirigida a inmuebles residenciales plurifamiliares habitados con fecha de construcción anterior a 1972 y contar, al menos, con cuatro viviendas. El importe subvencionable del presupuesto de actuaciones para estos inmuebles será de un 80%. Se incluye además en el borrador de las bases la posibilidad de que los beneficiarios de estas ayudas puedan solicitar un anticipo del 10% de la subvención a partir de la fecha de su concesión. Según este borrador, podrán acogerse a estas ayudas aquellos edificios cuya cubierta presente daños evidentes de carácter grave, de tal forma que esté comprometida su seguridad estructural o la estanqueidad o bien hayan sufrido colapsos totales o parciales documentados en los últimos dos años; edificios cuya cubierta presente daños menores o cuya solución estructural suponga un riesgo potencial por colapso o falta de estanqueidad ante eventos extraordinarios; edificios que presenten problemas de evacuación de aguas, deficiente impermeabilización en cubierta o humedad por condensación en la última planta o edificios cuyo peto o antepecho de cubierta presente signos de inestabilidad que aconsejen su reparación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.