Capital La huelga del transporte complica las obras municipales miércoles 23 de marzo de 2022 , 19:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, ha señalado este miércoles que el paro en el sector de los transportistas ha "agravado" el ya "complicado" acceso al suministro de materiales necesarios para el desarrollo de determinadas obras públicas que se había detectado con anterioridad. "La huelga de transportes, lógicamente, se está haciendo sentir en todos los aspectos de la sociedad y lógicamente pues nosotros también lo estamos notando", ha reconocido a preguntas de los periodistas la edil de Urbanismo, quien ha apuntado que algunas actuaciones ya han sufrido "algo de retraso por esos suministros". Entre estas actuaciones, Martínez Labella ha detallado las obras de renovación de la Plaza de la Administración Vieja, para las que se aprobó una prórroga de 44 días --inicialmente hasta el 16 de marzo-- a petición de la empresa adjudicataria el pasado mes de diciembre, basada también en una petición adicional de actuación realizada por el propio ayuntamiento. No obstante, la concejal ha advertido de que hay otras obras que también avanzan pero con "algo de demora", entre ellas la reforma interior de Barrio Alto, que inicialmente tiene previsto acabar los trabajos de reurbanización en torno al mes de septiembre, o la actuación que se realiza a través de la Diputación de Almería en El Alquián con fondos Edusi. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

