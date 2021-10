Capital El Ayuntamiento entrega 12.000 tickets de aparcamiento gratuito a ASHAL y Almería Centro viernes 29 de octubre de 2021 , 20:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El objetivo es incentivar las compras en el comercio local de la ciudad de Almería



El Ayuntamiento de Almería ha entregado 12.000 tickets de aparcamiento gratuito a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) y a Almería Centro. El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, y la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, han formalizado la entrega junto al presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún, y la presidenta de Almería Centro, Trini Villegas.



El objetivo es facilitar las compras en el comercio de la capital y que los ciudadanos puedan estacionar sus vehículos mientras recorren los establecimientos. Una iniciativa que pretende dinamizar la economía, incentivar la creación de empleo y dar vida a los comercios.

