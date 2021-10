Capital Plazas en la nueva Lanzadera Conecta Empleo de Almería viernes 29 de octubre de 2021 , 20:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



17 mujeres y 7 hombres en desempleo de entre 23 y 54 años participan en la nueva Lanzadera Conecta Empleo de Almería para reactivar su búsqueda de trabajo con nuevas técnicas de orientación laboral y herramientas digitales, acordes al nuevo mercado laboral.



Durante los próximos cinco meses, sus participantes aprenderán a hacer un plan integral de búsqueda de empleo, actualizarán su currículum, ensayarán entrevistas de trabajo, reforzarán competencias transversales y digitales, y contactarán con empresas para perseguir su inserción laboral.



Aún quedan plazas libres. Las personas interesadas en este programa de orientación laboral totalmente gratuito, que en ediciones anteriores ha logrado una media de un 60% de inserción laboral, pueden realizar su inscripción en la web www.lanzaderasconectaempleo.es.



Esta iniciativa está impulsada por Fundación Santa María la Real y Fundación Telefónica. Cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo (a través del programa operativo POISES) y la colaboración de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería.



La nueva “Lanzadera Conecta Empleo” de Almería ha comenzado esta semana para ayudar a personas en paro o desempleo a impulsar su búsqueda de trabajo con nuevas técnicas de orientación laboral y herramientas digitales, adaptadas al nuevo mercado laboral, marcado por la transformación digital de todos los sectores profesionales.



Actualmente, la Lanzadera Conecta Empleo de Almería cuenta con 24 participantes: 17 mujeres y 7 hombres en desempleo, con edades comprendidas entre los 23 y los 54 años, y con varios niveles formativos (ESO, Formación Profesional, Bachiller y estudios universitarios).



Hay quien busca su primer trabajo y quien persigue una nueva oportunidad laboral tras años de experiencia en diferentes sectores, como hostelería, comercio, educación o tercer sector, entre otros.





Quedan plazas libres

Pueden seguir entrando más participantes hasta llegar a un máximo de treinta. Las personas interesadas en participar en este programa, totalmente gratuito y que en ediciones anteriores ha logrado un 60% de inserción, pueden rellenar su formulario de inscripción en www.lanzaderasconectaempleo.es o de forma presencial en dependencias municipales, solicitando cita previa en los teléfonos 950 210 000 (Ext. 2797) o 691 402 790, en horario de 9 a 14 horas.



Formato mixto

La Lanzadera Conecta Empleo estará en funcionamiento hasta finales de marzo de 2022 en un formato mixto, que combina sesiones virtuales y presenciales. Estas últimas se llevarán a cabo en locales cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento de la ciudad; allí están distribuidos en grupos reducidos, cumpliendo todas las medidas de seguridad, higiene y distancia social establecidas por la pandemia.





Calendario de actividades

Las personas participantes realizarán dinámicas de inteligencia emocional para aprender a desarrollar un plan integral de búsqueda de empleo y enfocar su objetivo profesional; aprenderán nuevos programas para actualizar su currículum; ensayarán entrevistas de trabajo para ganar confianza y seguridad en los procesos de selección; reforzarán sus competencias transversales y habilidades digitales; sacarán partido al Smartphone y las redes sociales para la búsqueda de empleo online, realizarán mapas de empleabilidad y contactarán con empresas para impulsar su inserción laboral.



Búsqueda en equipo

Ana Vilches ha realizado el proceso de selección y será quien gestione la lanzadera durante los próximos cinco meses. Explica que los participantes tienen perfiles muy diversos, pero muy complementarios. Su labor ahora es convertirse en un equipo, mejorar sus competencias transversales y digitales, compartir experiencias y reactivar su búsqueda de trabajo de forma solidaria y colaborativa, aumentado así sus oportunidades.



"Demandan más orientación para la creación de un currículum que les represente, actualizar sus competencias digitales para su búsqueda de empleo, trabajar en el autoconocimiento y simular entrevistas para mejorar en sus próximos procesos de selección", concluye Ana.

Comentarios

Comentarios Facebook

