Capital El Ayuntamiento espera una respuesta de los regantes para darles agua desalada lunes 23 de agosto de 2021 , 16:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala delegada de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, señala que la CGUAL aún no ha respondido al trámite necesario para que el Ayuntamiento abra un bastidor más en la desaladora de Almería



El Ayuntamiento está a la espera de que la Comunidad General de Usuarios de las Aguas Desaladas (CGUAL) dé una respuesta al trámite iniciado por el Área de Sostenibilidad de cara a abrir un bastidor más en la planta desaladora de Almería que garantice el agua para el riego al inicio de la campaña agrícola. Es preceptiva la firma de un convenio que regule las condiciones del suministro de agua desalada, recuerdan fuentes municipales, que insisten en que el Ayuntamiento “nunca será impedimento” para que los regantes tengan el agua que necesitan.



Así se ha manifestado en varias ocasiones la concejala delegada de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, que no ve problema para que los agricultores reciban agua desalada para el riego de los cultivos, tal y como ha indicado la Junta de Andalucía que, como autoridad competente en la materia, ha trasladado al Ayuntamiento de la capital la autorización temporal de disposición de agua para los regantes, insiste la concejala.



Para Cobos, resulta fundamental que la CGUAL conteste cuanto antes al trámite iniciado en julio para poder poner en marcha un bastidor más en la desaladora que garantice el agua. Y siempre desde la perspectiva de que el Ayuntamiento de Almería sea “facilitador” de esa disposición del Gobierno andaluz de dar agua desalada. De hecho, tal y como informa la Junta de Andalucía, el agua desalada “es la mejor de las opciones para dar agua a la ciudad”, recuerda la concejala citando los informes de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en relación con la desaladora de Almería.





A la espera de contestación

En este sentido, Margarita Cobos ha apuntado cómo desde el Área de Sostenibilidad se atendía la necesidad de los regantes, se les enviaba el borrador del convenio que va a regular el abastecimiento de agua desalada para la campaña agrícola y se razonaban y justificaban las condiciones de ese convenio a petición de la comunidad de regantes. Una comunidad que es la que ahora tiene que contestar para poder hacer efectiva la cesión, señalan desde el área.



No es la primera vez que el Ayuntamiento atiende esta necesidad de los regantes. En 2017 ya se hizo y con garantías. Las mismas que ahora ofrece la Junta de Andalucía que, en resolución, autoriza de manera temporal la cesión a la Comunidad General de Usuarios de las Aguas Depuradas de un volumen máximo de 1,25 hm³ en un periodo de 6 meses prorrogable hasta dos años”.



En este marco, la concejala hace hincapié en que el agua desalada es “la mejor de las opciones” para dar de beber a los almerienses es algo que ya ha aclarado la Junta de Andalucía después de estudios exhaustivos de la planta desaladora, recuerda Cobos, que pone de relieve, en este marco, el inicio de la obra de conexión entre los depósitos de La Pipa Alta y San Cristóbal para llevar agua desalada a todos y cada uno de los barrios de la capital gracias a una inversión del Gobierno andaluz de algo más de 11,6 millones de euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

