Deportes Ampliar 2-1: El Almería da el mejor fin de feria venciendo al Sevilla sábado 27 de agosto de 2022 , 23:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Almería consiguió la victoria ante un Sevilla que se vio superado por un conjunto rojiblanco que tuvo las ideas más claras y puso el máximo trabajo y esfuerzo para conseguir lo que acarició en las dos jornadas anteriores del campeonato. Comenzarían perdiendo los rojiblancos con un tanto de cabeza de Oliver Torres, pero reaccionarían los locales con dos goles, el primero de Ramazani y el segundo de Sadiq, dejando así un resultado favorable de 2-1 que supone el primer triunfo de la temporada. El Almería, que repitió sistemay once con la única novedad de Pozo en el lateral derecho, salió volcado al ataque, ejerciendo una presión alta sobre el rival y dificultando mucho la salida de balón del conjunto sevillano. Durante los primeros minutos la posesión y las ocasiones eran de los rojiblancos que apoyados por su afición estaban haciendo unos momentos iniciales realmente buenos. Sin embargo el Sevilla fue teniendo cada vez más el balón y creando ocasiones, Oliver Torres puso a prueba a Fernando con un tiro que tendría como respuesta una gran parada del meta rojiblanco. Poco después, en el minuto 30 Oliver Torres, esta vez sí, marcaría tras un potente cabezazo dentro del área poniendo así el 0-1. El Almería reaccionaba y diez minutos después Ramazani batía por bajo a Bono con una definición brillante. Con 1-1 se llegaba al descanso. Comenzaría la segunda parte con el cambio de Eguaras por De la Hoz y con una ocasión para el Almería en una falta desde la frontal lanzada por Samu Costa en la que Bono tuvo que intervenir para poder despejar el balón que iba a portería. Tras esta oportunidad tempranera los rojiblancos seguírían creando ocasiones con buen fútbol. Hacían una presión alta, ponían mucha intensidad, atrás eran resolutivos y se lanzaban al ataque con velocidad y criterio. Fruto de este fútbol tan ordenado del conjunto almeriense llegaría el gol de Sadiq tras un pase de Robertone, que suponía culminar la remontada con el 2-1. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

