Capital El Ayuntamiento facilitará la rehabilitación de personas con adicción a juegos de azar martes 22 de junio de 2021 , 16:17h

Ramón Fernández-Pacheco ha agradecido a la asociación, con más de 30 años de experiencia, y a su presidente, Manuel Fernández, el trabajo realizado de rehabilitación y también de prevención en Almería El Ayuntamiento de Almería facilitará la rehabilitación de personas con adicción patológica al juego gracias al convenio firmado con la asociación Indalajer y que, a partir de una dotación económica de 3.000 euros, permitirá a más de 80 personas con ludopatía seguir con un programa de terapia grupal, tratamiento psicológico individualizado y atención sociosanitaria para recuperar sus vidas y las de sus familias. El presidente de Indalajer, Manuel Fernández, ha puesto en valor el apoyo del Ayuntamiento, del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y de la concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, a las personas con adicción patológica al juego. Personas con un perfil cada vez más joven. De hecho, la mayoría de las personas que reciben atención tienen entre 18 y 40 años, aunque hay algunas de más edad y también otros más jóvenes. La atención, insiste Fernández, es desde hace 30 años (los que tiene la asociación), familiar. Es decir, el programa de rehabilitación se hace extensible a los familiares del enfermo que, una vez termina el proceso, "salen recuperados" de una situación en la que se pone en jaque la familia, el trabajo, las amistades y la salud de todos los implicados. El convenio firmado entre Ayuntamiento e Indalajer tiene periodo de vigencia de un año (2021) y permitirá a la asociación continuar con los programas de rehabilitación en un momento, el de pandemia, que ha sido "especialmente duro" para quienes sufren esta adicción y que, encerrados en casa, han caído en compras compulsivas o el juego on line, ha apuntado el alcalde, que ha agradecido a Indalajer "el trabajo que viene haciendo desde hace 30 años en la ciudad de Almería de cara a prevenir adicciones al juego" y que ahora está centrada en la rehabilitación de más de 80 personas. Las terapias Con sede en el número 20 de la calle Luis Vives, la asociación desarrolla terapia de grupo (salvo para los menores de edad, a quienes ofrece atención individualizada), atención psicológica y programa social durante un periodo de unos 3 años. La mayoría de los afectados son personas 'enganchadas' al juego on line, aunque también se ofrece atención a personas con adicción a los videojuegos o las compras compulsivas. La reducción de anuncios publicitarios de este tipo de juegos y las charlas de prevención de la ludopatía son otros dos caballos de batalla de la asociación almeriense de jugadores de azar en rehabilitación. Una entidad que durante la pandemia siguió trabajando y logró dar de alta a 19 personas.

