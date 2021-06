Capital El Ayuntamiento favorecerá el autoempleo entre personas vulnerables con Innova y Fundación ‘la Caixa’ viernes 18 de junio de 2021 , 16:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, pone en valor las oportunidades que ofrece el programa que se desarrolla en el espacio municipal 'Ingenia Center' de cara a impulsar el emprendimiento El Ayuntamiento de Almería favorecerá la formación en favor del autoempleo entre personas en situación de vulnerabilidad a través del programa 'Incorpora' de la Fundación ‘la Caixa’, desarrollado, en el espacio municipal 'Ingenia Center', por la Asociación Innova. Así reza en el convenio firmado entre el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y responsables de las dos entidades. Un convenio con duración de un año, prorrogable hasta cuatro, dirigido a orientar profesionalmente, ofrecer herramientas para favorecer el emprendimiento y tutorizar a quienes hayan apostado por una idea de empresa y, en definitiva, por el autoempleo. La creación de empleo es uno de los pilares de la política del Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Almería y, si bien, la administración local no tiene competencias propias en este asunto, sí que facilita formación, asesoramiento en la búsqueda activa de empleo y fomento del emprendimiento. De ahí que, a través del Área de Economía y Función Pública, se haya impulsado este convenio suscrito a tres bandas y dirigido de forma específica a personas en situación de vulnerabilidad, en riesgo de exclusión social, parados de larga duración o personas con discapacidad. En el marco de este acuerdo, el Ayuntamiento cede espacio en 'Ingenia Center', el edificio que reúne en una ventanilla única todo lo que con el empleo tiene que ver en la ciudad, para que la Fundación ‘la Caixa’ y la Asociación Innova desarrollen un programa dirigido a la orientación profesional de personas en riesgo de exclusión dirigida, de forma prioritaria, hacia el autoempleo. Profesionales de la asociación Innova, en el marco del Programa Integra de ‘la Caixa’, ofrecerán durante un año formación, información y asesoramiento a todas aquellas personas que, con ganas de emprender, puedan ver en el autoempleo una salida laboral que llene su vida de oportunidades. Búsqueda de empleo Oportunidades como las que han obtenido este último año un total de 671 almerienses que, gracias a 195 empresas de la provincia han encontrado un trabajo. Así lo ha apuntado Patricia Maldonado Pérez, delegada de la Fundación ‘la Caixa’ en Andalucía, que ha agradecido al Ayuntamiento su apuesta por el programa de empleabilidad que desarrolla la fundación y ha puesto en valor la conciencia social de muchas empresas almerienses que ofrecen formación y una oportunidad laboral a personas con capacidades para desarrollar bien su trabajo. Capacidades que los técnicos de Innova se encargan de perfilar a través de jornadas formativas y también programas de orientación profesional y hacia el autoempleo, ha señalado Ana Martínez, vicepresidenta de la entidad que ofrece oportunidades de forma gratuita a los almerienses que ven en la creación de su propia empresa la única posibilidad de encontrar un trabajo, ha apuntado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

