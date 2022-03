Capital El Ayuntamiento firma el convenio con CSIF, UEMA y CCOO miércoles 09 de marzo de 2022 , 21:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco se muestra convencido de que es el mejor acuerdo/convenio que se ha podido alcanzar, es “bueno y mejora las condiciones laborales” para 2022 y 2023 El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha agradecido a los sindicatos la firma del acuerdo de personal funcionario y la del convenio de personal laboral del Ayuntamiento de Almería suscritas hoy por los representantes de CSIF, UEMA y CCOO, y se ha mostrado convencido de es el “mejor acuerdo que se ha podido alcanzar, es un buen convenio y mejora las condiciones de los trabajadores” para el periodo 2022-2023. Acompañado por el concejal delegado de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, y por miembros del área, el primer edil ha señalado que entiende el papel que los sindicatos desempeñan en el engranaje del Ayuntamiento de Almería y a todos ha agradecido el proceso de negociación que ha culminado en la consolidación de la totalidad de los derechos adquiridos por los empleados de la Corporación además de en la mejora sustancial de otros muchos aspectos respecto al acuerdo/convenio anterior. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

