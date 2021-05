Capital El Ayuntamiento implementa medidas para enfrentar la situación económica de la pandemia jueves 27 de mayo de 2021 , 17:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Las modificaciones presupuestarias hoy aprobadas alcanzan un importe de casi seis millones de euros para financiar líneas de ayuda y gastos generales de importes pendientes de aplicar al presupuesto Con carácter telemático, como consecuencia de las restricciones y la situación sanitaria derivada de la actual pandemia de la COVID-19, se ha vuelto hoy a celebrar sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Almería, incluyendo en el Orden del Día veinte puntos, ocho de ellos mociones. Además de asuntos de índole urbanístico, algunos de los principales puntos debatidos se enmarcan dentro de la gestión económica municipal, aprobándose modificaciones presupuestarias de casi seis millones de euros. El concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, ha defendido una vez más la gestión económica del Partido Popular al frente del Consistorio destacando que, el de Almería es uno de los Ayuntamientos que “más pronto paga a sus proveedores. La buena salud económica del Ayuntamiento permite pagar las facturas que se adeudan, compromiso que se afronta sin tener que recurrir a los bancos”. Al mismo tiempo ha tachado de “oportunista” a quienes desde la oposición, en referencia particularmente al Partido socialista, siempre saca a colación en los debates de tipo económico el “cumplimiento y acatamiento” de sentencias. “Ustedes, en su caso, ya sabemos lo que piensan y cómo actúan respecto a las decisiones judiciales”, ha censurado. Respecto de los puntos a debate, se ha aprobado por mayoría, con el voto favorable de PP, Vox y Ciudadanos y el concejal no adscrito y la abstención de PSOE y Podemos, la modificación presupuestaria por importe de 542.421,23 euros financiada mediante baja por anulación de la aplicación presupuestaria incluida en el vigente presupuesto, relativa al Servicio de Ayuda a Domicilio. “Con esta modificación habilitamos crédito para seguir implementando medidas dirigidas a amortiguar, en la medida de lo posible, la situación que como consecuencia de la crisis económica y social provocada por el coronavirus están sufriendo gran parte de los colectivos y sectores de Almería, además de pequeñas necesidades que se derivan del día a día de este Ayuntamiento”, ha justificado Alonso. El edil ha recordado que, si bien en el presupuesto de este año, y con el fin de garantizar el incremento del precio/hora prometido al colectivo de trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, se consignó el importe completo de dicho incremento, de los 13 euros a los 15,75 euros, con financiación propia, por resolución la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía del Servicio de Ayuda a Domicilio revisó el coste/hora máximo del Servicio de Ayuda a Domicilio y lo fijó en 14,60€, estableciéndose su aplicación a partir del 1 de Marzo de 2021. “Como consecuencia de la entrada en vigor de dicha Resolución, el gasto a afrontar por parte del Ayuntamiento con recursos propios disminuye, al asumir la Junta de Andalucía parte del incremento del precio/hora, cuantificando los servicios técnicos del Área de Familia en 1.150.491,83 euros el importe de los fondos que pueden ser liberados del Presupuesto Municipal para financiar nuevos o mayores gastos”, ha explicado Alonso. Olvido socialista En este sentido, el edil popular ha recordado “el esfuerzo del Ayuntamiento de Almería para dar respuesta al compromiso con los trabajadores y trabajadoras de la Ayuda a Domicilio. Este Equipo de Gobierno ha cumplido y seguirá cumpliendo”, ha relatado, recordando a la portavoz socialista como los gobiernos socialistas de la Junta de “tuvieron congelado el sueldo a los trabajadores y trabajadoras de ayuda a domicilio durante once años. Es bueno recordarlo”. La baja de esta partida permitirá la financiación de otras partidas para este ejercicio caso, por ejemplo, de ayudas de emergencia al sector del Taxi, por importe de 142.000 euros, medida adelantada el pasado mes de abril por el alcalde, anunciando la habilitación de una partida para la concesión de 500 euros a cada una de las 284 licencias de taxi con que cuenta la ciudad. En esta modificación se incluye además un suplemento de crédito para el contrato de salvamento y primeros auxilios (21.480 euros) y crédito extraordinario para financiar pagos pendientes de la Escuela Infantil del Alquián. (22.493 euros) o el pago de 356.447,34 euros destinados a la compensación del reequilibrio económico a la UTE Las Almadrabillas ante la imposibilidad de llevar a cabo la ejecución del contrato durante el Estado de Alarma por el cierre de las instalaciones deportivas. Igualmente, se han aprobado, con el voto favorable de PP, Vox y Ciudadanos y la abstención de PSOE, Podemos y el concejal no adscrito, diferentes modificaciones presupuestarias que totalizan la cantidad 5.324.825,83 euros, financiadas con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales del ejercicio 2020, relativas a acreedores por obligaciones devengadas pendientes de aplicar al Presupuesto de 2021. Gran parte de ese importe se traduce en la financiación, 2.227.319,38 euros, de la parte pendiente del convenio para la construcción de la desaladora con Abengoa, correspondientes a las anualidades 2021-2029, y de las aportaciones del Ayuntamiento de Almería, en concepto de pago de las cuotas de recuperación de acuíferos (de octubre 2019 a noviembre 2020) a la Junta Central de Usuarios del acuífero del Poniente (2.642.995,37 euros). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.