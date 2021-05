Capital El Ayuntamiento inicia la compra de viviendas en el entorno de la Alcazaba jueves 27 de mayo de 2021 , 17:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El objetivo municipal pasa por seguir avanzando en la transformación del entorno del monumento y la apertura de espacios libres preservando, al mismo tiempo, la trama urbana histórica y el patrimonio arqueológico



La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha anunciado hoy la continuidad de los trabajos para la mejora de las condiciones urbanísticas en el entorno de La Alcazaba, con el inicio de los pasos dirigidos a la consecución del conjunto de viviendas que comprenden la manzana ubicada entre las calle Hércules y la calle Viña, incluyendo en esa gestión el inmueble situado al inicio de la calle Almanzor.



Martínez Labella ha explicado que, una vez aprobado y entrado en vigor el presupuesto para este ejercicio, y siguiendo las instrucciones del Alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, “se ha iniciado por parte de la Gerencia de Urbanismo el procedimiento para obtener la titularidad de las once viviendas unifamiliares que se encuentran en la citada manzana - otras cinco ya son propiedad municipal -, así como de siete propiedades del edificio que se encuentra en la esquina de la calle Hércules, hacia donde se volcaron todas las miradas cuando se procedió a las demoliciones de varios inmuebles de la calle Almanzor, poniendo aún más de manifiesto la necesidad de liberar ese espacio, en beneficio de una mejora visual de La Alcazaba desde ese punto”.



En este sentido, ha apuntado que el objetivo municipal es tener “a la mayor brevedad posible la titularidad de todos esos inmuebles, proceder a su demolición, y redactar el proyecto que vendría a culminar la ambiciosa transformación de la que hasta ahora ha sido la cara más desconocida de la ciudad”. Al respecto, ha defendido la “sensibilidad” que el Ayuntamiento de Almería tendrá en el proceso de consecución de estos suelos respecto de sus actuales propietarios “como siempre se ha abordado por parte de esta administración”, ha recalcado.



Anuncio que se ha realizado previo a la aprobación definitiva, hoy en el Pleno que con carácter ordinario y de forma telemática ha celebrado la Corporación, de la propuesta de Modificación Puntual nº 70 del PGOU de Almería, cuyo objeto es adaptar las determinaciones del Plan General en los ámbitos de los PEDEI-05 (Calle Fernández), PEDEI-06 (Entrada de la Alcazaba) y PEDEI-07 (Puerta de la Hoya) a la situación urbanística real que existe en la ladera sur de la Alcazaba de Almería como consecuencia de las actuaciones que se han ido realizando en los últimos años. La aprobación de este punto ha contado con el voto favorable de Grupo Municipal Popular, Grupo Municipal Socialista y Vox, además del concejal no adscrito, y la abstención de Podemos y Ciudadanos.



La concejala de Urbanismo e Infraestructuras ha defendido esta modificación de planeamiento como “necesaria”, dando traslado al documento del PGOU de los cambios que a nivel urbanístico se han ejecutado o están en proceso de ejecución sobre esta zona, en el entorno de La Alcazaba. “Con esta aprobación, redibujamos el entorno de nuestro principal monumento y lo hacemos para preservar la trama urbana histórica y proteger nuestro patrimonio arqueológico, una modificación que nos permitirá seguir avanzando en la transformación de la zona, una transformación que desde hace meses empieza a ser palpable con las actuaciones ya concluidas en calle Pósito y Almanzor, y que han procurado siempre la apertura de un frente urbano de fachada al Conjunto Monumental así como la consecución de nuevos espacios libres”, ha explicado Martínez Labella.



La modificación propuesta, aprobada hoy definitivamente, traslada al PGOU del 98 la realidad urbanística actual “del entorno de la calle Fernández, consecuencia de las intervenciones llevadas a cabo sobre la misma o el entorno del Mesón Gitano, y revisando tanto en el PEDEI-06 como en el PEDEI-07, las intervenciones sugeridas en dicho documento, y que resultan inviables a día de hoy desde la óptica del urbanismo del siglo XXI y por motivos patrimoniales, en base a los restos arquelógicos existentes”, ha justificado la edil popular.



Ensalzando el potencial y valor patrimonial en el entorno del monumento más importante de la ciudad, la Alcazaba, y las murallas de la ciudad medieval, “no es lo más adecuado llevar a cabo intervenciones de remodelación urbana con trazado de nuevos viarios, con las correspondientes canalizaciones de servicios que demanda, alterando la trama histórica existente y poniendo en riesgo la conservación del patrimonio arqueológico”, ha explicado Martínez Labella.





Plan Parcial PITA

De forma definitiva también se ha aprobado, por unanimidad, la modificación puntual del Plan Parcial SUS-PIT-01 del PGOU, promovido por el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), cuyo objeto es la sustitución en varias parcelas de la ordenanza Servicios Avanzados (SA2) por la ordenanza Servicios Comunes y de Ocio 1 (SCO1), creando así una gran superficie de parcela con la ordenanza SA2. Además de esto, la propuesta aumenta la superficie máxima en esta ordenanza, pasando de 15.000 a 30.000 m².





Proyecto de actuación

En el Orden del Día de la sesión plenaria celebrada hoy se ha incluido también la propuesta de declaración de utilidad pública o interés social y aprobación del proyecto de actuación para un centro de manipulación hortofrutícola en suelo no urbanizable, en Paraje Bellavista, promovido por Hortofrutícola Castillo Cabeo, S.L. La propuesta se ha aprobado por unanimidad.

