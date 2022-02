Capital El Ayuntamiento impulsa un Plan de Dinamización Turística y Comercial miércoles 02 de febrero de 2022 , 11:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La gastronomía será la gran protagonista de febrero con un programa que se extenderá durante todo el año El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Promoción, ha puesto en marcha el Plan de Dinamización Turística y Comercial para impulsar la actividad en el centro de la ciudad. Se trata de un amplio programa de actividades que se extenderá durante todo el año y tendrá la gastronomía como principal aliciente en el mes de febrero. El plan ha sido presentado por el concejal de Promoción, Carlos Sánchez, que ha destacado esta iniciativa “para fomentar la actividad comercial y colaborar en la recuperación del comercio local y del sector turístico, además de impulsar las visitas al centro, poner en valor nuestro patrimonio y generar actividad económica en los establecimientos”. Asimismo, ha resaltado “la apuesta en firme del Ayuntamiento para seguir revitalizando el centro y que hosteleros y comerciantes puedan beneficiarse”. El programa arrancará este fin de semana con la celebración de Gastroart, que se recupera con el mismo formato previo a la pandemia, si bien cambiará de ubicación. Este sábado, 5 de febrero, los puestos estarán instalados en el carril saludable del Paseo de 10 a 15 horas con la fusión de gastronomía, artesanía y arte. La Plaza Campoamor será escenario el 12 de febrero de ‘Esperando a San Valentín, coincidiendo con la ubicación donde se erige su monumento. Está previsto un recital de poesía, una visita guiada a la Casa del Poeta, una actividad teatral y otras actividades que se anunciarán en las próximas fechas. Por otra parte, el puente de Andalucía concentrará buena parte de la programación puesto que se prevé una alta afluencia de turistas. El II Campeonato del Mundo de Food Truck, el de mayor entidad en el mundo, llegará a la capital para quedarse del 25 al 28 de febrero en el Paseo de Almería, lo que será una oportunidad para conocer la gastronomía de infinidad de países y disfrutar de actividades musicales. El Plan de Dinamización también recuperará la tradicional Feria del Queso entre el 25 y el 27 de febrero en la Plaza Vieja. Hasta 15 queseros participarán en una actividad que son 100 por cien artesanales, certificados y exclusivos. La primera jornada estarán abiertos de 12 a 22 horas, mientras que sábado y domingo lo harán de 10 a 22 horas de forma ininterrumpida. Por último, el Rastro de Antigüedades, Pintura y Artesanía volverá a celebrarse en el Parque Nicolás Salmerón, un encuentro que se puso en marcha con gran éxito de participación el pasado fin de semana y se repetirá el 26 de febrero, último sábado del mes. Visitas guiadas y oferta complementaria Al programa de actividades de dinamización hay que sumar un extenso catálogo con casi 40 visitas guiadas que se desarrollarán durante todo el invierno para poner en valor el patrimonio de la ciudad. Además, un total de 45 empresas ofertan multitud de planes para disfrutar del turismo actividades. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

