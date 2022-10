Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Ampliar El Ayuntamiento incrementa en 63 los contenedores para la recogida selectiva viernes 21 de octubre de 2022 , 16:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, eleva a 546 el número total de contenedores de color amarillo dispuestos en la ciudad en el objetivo de facilitar el reciclaje y la gestión de residuos noticiasdealmeria.com El Ayuntamiento de Almería sumará sesenta y tres nuevos contenedores de carga lateral para la recogida selectiva de envases ligeros (contenedor amarillo) y que se emplearán principalmente para dar cobertura a las necesidades existentes sobre este tipo de contenerización y respuesta a las peticiones y demandas vecinales que se vienen recogiendo en las visitas que se realizan por los diferentes barrios y que son canalizadas a través del Área de Sostenibilidad Ambiental. Así lo ha anunciado la responsable de este área, Margarita Cobos, tras la aceptación hoy, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de la transmisión “incondicional y gratuita” de la propiedad de estos sesenta y tres contenedores, transmisión que quedará ratificada con la firma de un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Almería y Ecoembalajes España, S.A. En dicho acuerdo ambas partes vendrán a revalidar su compromiso “a mejorar los medios dispuestos en la prestación del servicio, de forma que se pueda incrementar la cantidad de envases ligeros recogidos selectivamente y aumentar de esta forma los porcentajes de recuperación y reciclado de los residuos de envases”. Con estos sesenta y tres, el número total de contenedores de carga lateral destinados a la recogida de residuos selectiva de envases ligeros que dispondrá la ciudad crece casi un 14%, hasta las 546 unidades. La concejala Margarita Cobos ha vuelto a significar el que “cada vez sean más los almerienses concienciados en la importancia que tiene el reciclaje de sus residuos, contribuyendo con ello a preservar nuestro medioambiente. Reciclamos más y mejor”, ha subrayado. Mayor concienciación que el Ayuntamiento viene a reforzar facilitando la tarea del reciclaje, “ahora con la disposición de mayor número de contenedores que serán ubicados allí donde se han solicitado o se considera más necesaria su presencia”, ha insistido Cobos, reconociendo la importancia de una colaboración conjunta, administración y ciudadanos, en el objetivo de separar y reciclar los residuos. Con una capacidad de 3.200 litros, siguiendo la línea de los actualmente instalados en la calle, de carga lateral y de color gris e identificados por el coloer amarillo, los contenedores están fabricados en resina de poliéster, reforzada con fibra de vidrio. En 2021, según datos de Ecoembes, entidad medioambiental sin ánimo de lucro que promueve la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje, fueron 2.513 las toneladas recicladas de envases ligeros, lo que supone que cada almeriense separó una media de 12,5 kilos de envases ligeros. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

