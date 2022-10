Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Ojo al tráfico este fin de semana: Deporte, manifestación y procesión viernes 21 de octubre de 2022 , 16:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia noticiasdealmeria.com El Ayuntamiento de Almería informa de los cortes de tráfico que se producirán durante el fin de semana. IV EDICIÓN DE LA DESÉRTICA FECHA: Sábado, 22 de octubre de 2022 HORARIO: La Avda. Federico García Lorca, sentido ascendente, se cortará al tráfico desde Canónigo Molina Alonso hasta la Avda. de la Estación a partir de las 00.00 horas hasta las 14.00 horas del sábado, 22 de octubre, para la instalación del arco de Salida, zona de transición de corredores y salida de las pruebas. El circuito completo se cerrará el día 22 octubre desde las 08.40 horas y se irá abriendo progresivamente al paso del último marchador. La salida de la prueba ciclista está prevista a las 09.00 y la de marchadores, a las 10.00 horas. ITINERARIO: Cajón de Salida en la Avda. Federico García Lorca, a la altura de la Avda. de la Estación, Avda. Federico García, Avda. Santa Isabel, por Carretera de Ronda, Rotonda de la Peseta, Carretera de Granada (C/ Alcalde Juan Megino López), tramo ascendente, hasta calle Freniche hacia Camino Cervantes, Avda. Médico Francisco Pérez Company, rotonda del Centro Comercial Torrecárdenas, Avda Erasmo de Rotterdam, continuando el recorrido previsto por la organización por Huércal de Almería y restos de municipios. MANIFESTACIÓN USTEA ALMERIA FECHA: Sábado, 22 de octubre de 2022 HORARIO: De 12.00 a 14.00 horas ITINERARIO: Salida desde la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (Rambla Obispo Orberá), continúa por Puerta de Purchena, Paseo de Almería para finalizar en la Plaza de las Velas. TRASLADO DE LA IMAGEN DE LA HERMANDAD DE LAS ANGUSTIAS FECHA: Sábado, 22 de octubre de 2022 HORARIO: De 20.00 a 21.30 horas ITINERARIO: Salida desde la iglesia de San Juan, San Juan, Almedina, La Reina, Arráez, José Ángel Valente, Sánchez Toca, General Castaños, Plaza de la Catedral, Eduardo Pérez, Conde Xiquena, Infanta, Antonio González Egea, San Pedro, Padre Luque, Doctor Gómez Ulla, Ricardos, Navarro Rodrigo, Rambla Obispo Orberá e iglesia de la Compañía de María. TRASLADO DE LA IMAGEN DE LA HERMANDAD DE LOS ÁNGELES FECHA: Domingo, 23 de octubre de 2022 HORARIO: De 17.00 a 19.00 horas ITINERARIO: Plaza de la Plata, Quinta Avenida, Avenida de Los Ángeles, Lopan, San Blas, Avenida Federico García Lorca (tramo descendente), Acosta, Avda. Vilches, Quintana, Cruces, Plaza Echegaray, Avda. Pablo Iglesias, Puerta de Purchena, Plaza Manuel Pérez García, Tiendas, Lope de Vega y Plaza de la Catedral. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

