Almería El Ayuntamiento inicia la renovación de barandilla en Avenida Cabo de Gata martes 02 de agosto de 2022 , 20:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las obras cuentan con una inversión de casi 50.000 euros y afectan al tramo comprendido entre el Auditorio Maestro Padilla hasta la residencia de mayores Con una inversión de casi 50.000 euros, el Ayuntamiento de Almería, a través del área de Servicios Municipales, ha iniciado las obras para la renovación de las barandillas en la Avda. Cabo de Gata, unos trabajos adjudicados a la mercantil ‘Joaquín Rodríguez Cañadas’.

Esta actuación vendrá a sustituir el vallado de seguridad que separa la vía principal de la vía de servicio del tramo comprendido entre el Auditorio Maestro Padilla y la Residencia de Mayores, aproximadamente 400 metros lineales.

Dicho tramo de barandilla presenta un muy avanzado estado de oxidación debido a la exposición directa y constante del ambiente marino, por lo que se ha considerado necesaria la sustitución de dicha parte.

Unas obras que cuentan con la financiación de la Diputación Provincial, a través del ‘Plan Coopera 2’, en un importe total de 25.000 euros, debiendo aportar el consistorio la parte restante de la inversión total prevista.

Las obras que ya se están ejecutando en este tramo incluyen el desmonte del vallado actual, la limpieza de restos de metal oxidados en pavimentos y jardineras y la sustitución de éste por una nueva estructura rematada con los tratamientos (imprimación y pintura) que garantice una óptima resistencia a la corrosión.

