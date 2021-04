Capital El Ayuntamiento integra en su web un visor con georeferencias de movilidad martes 13 de abril de 2021 , 15:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Área de Movilidad incorpora en almeriaciudad.es esta herramienta, que ofrece información útil al usuario como parte del objetivo municipal de mejorar la gestión de la movilidad mediante el uso de nuevas tecnologías



El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Seguridad y Movilidad, ha incorporado a la web municipal www.almeriaciudad.es un nuevo visor con georeferencias de aparcamientos públicos municipales, espacios de aparcamiento para motocicletas, paradas de taxi y zonas de uso de carga y descarga.



Se trata de una herramienta “con la que promover una mayor eficacia en la gestión municipal, avanzar en transparencia y ofrecer información de utilidad al usuario, sirviéndose en este caso de las nuevas tecnologías, fomentando la participación en la gestión y el uso de estos elementos de movilidad”, ha resumido la edil en la presentación que hoy ha realizado de la misma.



El visor irá creciendo en su diseño y contenido de información, ha apuntado García Lorca, incluyendo en breve tiempo ubicación e identificación, por ejemplo, de las zonas de aparcabicis y patinetes e integrando los recorridos de la red ciclista, actualmente constituida por casi 80 kilómetros de carril bici. Una nueva actuación que se enmarca dentro del compromiso municipal por una movilidad sostenible urbana, implementada con mejoras en el transporte público, de nuevos itinerarios y una mayor conectividad entre barrios, ampliación de carriles bici, el fomento en el uso de patinetes y/o bicicletas, la mejora de la seguridad vial o la peatonalización de espacios, y por las nuevas tecnologías, en el marco de la gestión local y al servicio de un plan de movilidad que favorezca a toda la población.





¿Cómo acceder al visor y su información?

A través de la pestaña de Ayuntamiento, accedemos al Área de Seguridad y Movilidad, en cuyo contenido encontramos el acceso al plano de movilidad desde el que navegar ya por el mapa del municipio y los diferentes puntos de información señalados sobre el mismo y que podremos ir desplegando en sus diferentes capas.



Así, encontramos las posiciones georeferenciadas de:



· Paradas de Taxi



· Carga y descarga



· Parking de motos



· Parking municipales







En todos los casos se muestra información relevante, particular y específica de cada ubicación. Referencias y geolocalizadas en el mapa encontramos 41 zonas de paradas de taxi, que vienen a sumar un número total de 257 plazas. Desplegada la información de cada una de estas zonas podremos informarnos del número de vehículos que puede contener, las dimensiones o el tipo de señalización que incluye, entre otros datos.



A este visor se incorpora también información relativa a las zonas de aparcamiento para motos, 46 en total, con una disposición de 483 plazas. Al igual que en el caso anterior, la información contenida revela el número de vehículos dispuestos, tipo de estacionamiento, dimensiones y señalización.



En el caso de los aparcamientos municipales, los datos del concesionario, número de plazas y plantas, así como información por si necesitamos contactar con ese punto (teléfono, dirección de correo...). El visor en este caso nos referencia quince parkings municipales que suman un total de 6.107 plazas de aparcamiento.





Carga y descarga

Carga y descarga

Más desarrollada y específica es la información contenida en el visor que sitúa los puntos georeferenciados de carga y descarga, distinguiendo las diferentes zonas de distribución (Casco Histórico, Zona Comercial y resto del término municipal) en las que aparece dividido el término municipal, con la descripción de las normas específicas que, de acuerdo con la ordenanza reguladora, regula las labores de carga y descarga de mercancías en la vía pública. Además, el visor permite, clicando sobre los puntos de información y a través del navegador, establecer itinerarios de llegada según el medio de transporte utilizado.

