No hay nadie menos comunista que un comunista Víctor Hernandez Bru martes 13 de abril de 2021 , 15:59h Aunque ya no vive por estos lares, puesto que salió corriendo en cuanto su partido no fue necesario para gobernar en Níjar y, por tanto, dejó de tener sueldo de concejal, seguro que le llegarán estas líneas al gran Alexis Pineda, uno de los paradigmas que se han cruzado en mi vida que mejor explica, con sus hechos, que no con sus palabras, lo que es el comunismo.



Profesa, tal filosofía, el reparto igualitario de la riqueza y la igualdad, que no igualdad de oportunidades, entre todos los pobladores del mundo, incluyendo los parias de la tierra y la famélica legión. Una ideología que preconizó el bueno de Carlos Marx, un cachondo a la altura de su ‘primo’ Groucho, que mientras con una mano escribía El Capital y otras sandeces y daba lecciones de la idoneidad de lo común, con la otra firmaba pagarés sin fondos, acumulaba deudas, contrataba a criadas que le sirviesen y se pulía el dinero propio y ajeno en alcohol y prostitución, muy al estilo de sus sucesores de la Junta de Andalucía, en la época del PSOE.



Tampoco está mal hablar de Lenin y Stalin, vividores ‘a tutiplén’ a costa de la filosofía comunista y del sacrificio de las masas empobrecidas de la Unión Soviética, tras la masacre de la nobleza y la dinastía de los zares Romanov, que protagonizaron la cadena de torturas y asesinatos más brutal de la historia del Viejo Continente junto con la de los nazis germanos.



Todos ellos labraron una ideología comprada por millones de indigentes mentales a lo largo de la historia, a los que convencieron yo siguen convenciendo de que el comunismo arreglará todos sus males, incluso a costa de la realidad que éstos tocan con sus propias manos y que evidencia que allá donde entra esta filosofía de vida, no crece más que la miseria, la destrucción y la generación espontánea de gentuza que se forra a costa de la pobreza de la gran mayoría de la población.



Sólo con mentira y más mentira se puede mantener dicha filosofía, como muy bien han aprendido los comunistas actuales, sin perjuicio de los socialistas que beben de la misma fuente, que invariablemente se convierten en millonarios en cuanto algún incauto deposita sus papeletas en una urna electoral.



En España, el mejor ejemplo actual es el Coletavirus, nacido públicamente del barrio proletario de Vallecas, de donde dijo que jamás saldría porque quería mantener el contacto con la gente y hoy elevado a potentado, con cuentas bancarias rebosantes, chalés dignos de un Romanov y estructuras empresariales regadas con dineros que nadie sabe de dónde han salido; mientras siguen dando lecciones de comunismo y riéndose en la geta de los imbéciles que aún lo votan y lo defienden.



Comenzaba estas líneas aludiendo a Alexis Pineda, portavoz durante años de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Níjar, que un día nos permitió revolcarnos de risa por el suelo, cuando argumentó en un pleno que los comunistas también tenían derecho a comer gambas, convirtiéndose sin saberlo en el precursor del actual Coletavirus, que también ha dicho ahora que él también tiene derecho a indemnizaciones millonarias.



Sin entrar en lo de ayer, que el Coletavirus prometió que él no aceptaría tal tipo de compensaciones, la cuestión no es el derecho, sino el hecho, el hecho de que el comunismo propugna la igualdad de todos y, por tanto, que un comunista no debería comer gambas, ni vivir en una mansión o tener criadas, choferes y guardias en la puerta de casa, a no ser que todos nos lo pudiéramos permitir. Bueno, eso, a no ser que sea un sinvergüenza como todo el que defiende el comunismo y el socialismo. Y es que no hay nadie menos comunista que un comunista. Víctor Hernandez Bru Periodista, director de EsRadio Almeria y Radio Marca Almería