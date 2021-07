Capital El Ayuntamiento invertirá 200.000 euros en renovación de alumbrado público en ocho barrios martes 27 de julio de 2021 , 16:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Financiado a través de fondos EDUSI de Diputación, se enmarca como parte de las actuaciones de eficiencia energética que el Ayuntamiento tiene en marcha, con una inversión total de más de tres millones de euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado el proyecto modificado de instalación, en parques y viales, de luminarias de tecnología led para la mejora de la iluminación y la eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado público de Almería, con una inversión de 200.000 euros.



La modificación del proyecto viene a incluir iconografía y requisitos de publicidad en actuaciones EDUSI, al quedar incluido dentro de las actuaciones financiadas por el proyecto europeo, y en la memoria aspectos recogidos habitualmente en los informes complementarios y de supervisión. Asimismo, en la modificación se incluye un anejo específico de eficiencia energética, definiendo las unidades de obra necesarias para llevar a cabo la ejecución de las obras previstas y cuantificando el coste de las mismas, midiendo para ello las superficies y unidades a ejecutar, así como haciendo un estudio lo más exhaustivo posible de precios de mercado, tanto de materiales como de maquinaria y mano de obra.



Con esta actuación, el Consistorio, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, extenderá la mejora de luminarias con tecnología LED a más de 30 calles alcanzando los barrios de La Cañada, Los Almendros, Costacabana, San Vicente, Piedras Redondas, zona del Estadio de los Juegos, Los Molinos y Torrecárdenas.



La concejala responsable del área, Margarita Cobos, ha explicado que esta nueva actuación viene a completar otros proyectos de mejora de la iluminación y eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado público de la ciudad, actuando en total sobre más de un centenar de calles, entornos urbanos, la zona del Parque Natural Cabo de Gata y espacios marítimos urbanos, con una inversión de más de tres millones de euros.



