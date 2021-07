Capital El Ayuntamiento invertirá 30.000 euros en el parque infantil de Castell del Rey sábado 31 de julio de 2021 , 18:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta nueva actuación sobre el barrio viene a sumarse a la construcción de la nueva sede vecinal, que actualmente se está edificando en los terrenos aledaños, dando respuesta así las demandas y necesidades de los vecinos









Con el objetivo de seguir mejorando los equipamientos y dotaciones del barrio, el Ayuntamiento de Almería, a través del área de Servicios Municipales, ha aprobado el proyecto técnico de las obras de reforma y mejora del parque infantil de Castell del Rey, con un presupuesto base de licitación de 33.517,83 euros y un plazo de ejecución de dos meses.



Una actuación que viene a sumarse a la construcción, en los terrenos aledaños a este parque infantil, de la nueva sede vecinal, obra actualmente en ejecución y que será una realidad en las próximas semanas, y a las pistas deportivas existentes.



La responsable del Área de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, ha explicado que “las obras que se van a ejecutar a través de este proyecto consisten básicamente en la ampliación del área infantil ya existente haciendo uso de una zona colindante y adyacente a ésta destinada a espacio público. De esta forma se obtendrán dos áreas infantiles con juegos, incluyendo la instalación de vallado y pavimentos de seguridad”.



La zona de actuación sobre la que se ejecutará este proyecto se encuentra situada junto a las calles Reina Astrid y C/Principe Felipe. La intervención apenas precisa de actuaciones superficiales de urbanización menor, para el acondicionamiento de un espacio que, además de las áreas de áreas de juegos infantiles quedará dotado de una zona de sombra instalando una pérgola que mitigue el calor y la radiación solar.



El nuevo parque infantil de Castell del Rey contará con una superficie de 143,25 metros cuadrados, ocupando el área de juegos 75,67 m2, destinando a zona de sombra una superficie de 22,50 m2 y quedando como zonas de paso y tránsito un total de 45,8 m2.



El área infantil contará con juegos para diferentes edades, incluyendo la pavimentación en la totalidad de las superficies de cada ámbito, mediante pavimento de seguridad en las zonas de juegos y áreas de césped artificial, creando un espacio de descanso limpio y accesible, conforme a la normativa de accesibilidad. Ademas se pretende dar acceso al parque por la zona sur mediante una rampa accesible y una zona pavimentada a lo largo del parque que conectara la pérgola con la entrada. Además, el parque estará dotado de bancos y el correspondiente vallado.



