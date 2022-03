Capital El Ayuntamiento invierte 1,1 millones en las calles Blas Infante y Arcipreste de Hita viernes 11 de marzo de 2022 , 15:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento adjudica en Junta de Gobierno Local, a la empresa ‘Vialterrra Infraestructuras’, la ejecución de unas obras que tienen por objetivo facilitar la movilidad y favorecer el interés residencial y comercial del barrio El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado hoy, en Junta de Gobierno Local, las obras de adecuación y mejora de las calles Arcipreste de Hita y Blas Infante, en Nueva Andalucía, a la empresa ‘Vialterra Infraestructuras S.A’, por un importe total de 1.077.595,97 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Once fueron las empresas que presentaron oferta al procedimiento de licitación. Consensuadas con vecinos y comerciantes el inicio de esta actuación es “inminente” según ha explicado la portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, en rueda de prensa para dar a conocer los asuntos más destacados que hoy se han abordado en la reunión de la Junta de Gobierno Local, que ha incluido en su Orden del Día un total de veintiocho puntos “Si bien el plazo de ejecución de las obras es, como he señalado, de ocho meses, el compromiso municipal es de adelantar la culminación de las obras, en la medida de lo posible”, ha subrayado. Compromiso que, como ha recordado, se ha trasladado a vecinos y comerciantes en una reciente reunión mantenida por la responsable del Área de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, “para explicar el diseño y desarrollo de una actuación que se materializar de forma faseada”. Propuesta de trabajo que divide longitudinalmente los viales para no interrumpir, en ningún caso, el tráfico rodado y que permitirá abordar esta actuación en cuatro fases. Iniciados los trabajos estos se centrarán, en primer término, sobre la zona sur de Blas Infante, incluyendo en todos los casos actuaciones también sobre los soportales de la calle, con autorización expresa por parte de las comunidades de vecinos. Las ejecución de este proyecto contempla la mejora del acerado, de la calzada y del mobiliario urbano con el objetivo de facilitar la movilidad de los ciudadanos y favorecer el interés residencial y comercial que hoy tiene esta zona. De esta forma, junto a la renovación de las redes de infraestructura existentes (abastecimiento, saneamiento, pluviales, alumbrado público...) el objetivo principal de esta actuación pasa por mejorar la zona a nivel de urbanización (pavimentaciones), unificando las secciones tipo de las calles, dotándolas de unos aparcamientos y calzadas uniformes y con unas dimensiones adecuadas, así como un acerado que cumpla con las normativa vigente de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.Las obras vendrán a completarse con jardinería, riego y señalización viaria, así como la instalación de nuevos servicios. Otros acuerdos Parte de los acuerdos hoy adoptados en el seno de la Junta de Gobierno ha sido también la adjudicación de sendos contratos de suministro. El primero de ellos de material de montaña con destino al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, a la empresa ‘Suministros Feror’, por la cantidad total 5.630,01 euros. Entre el material a suministrar en este contrato se encuentran martillos ligeros, cabos de amarre, plaquetas y barras de anclaje para puertas y ventana, taladros, brocas, cuerdas, triángulos de evacuación, tornillos autoroscantes, poleas... Igualmente se ha adjudicado el contrato menor para el suministro de material de cerrajería y herramientas para la Sección de Conservación de la Delegación de Area de Servicios Municipales, a la empresa ‘Carlos José Amate di Pietro (Ferroelectric)’, por importe de 6.240,79 euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

