Profesionales explican a estudiantes el actual papel del marketing

viernes 11 de marzo de 2022 , 17:24h

Estudiantes de Marketing de la Universidad de Almería han tenido la oportunidad de conocer de a mano de profesionales cuestiones relevantes sobre este sector en el ciclo de conferencias organizado por el Club de Marketing de Almería.

La primera de las charlas, celebrada este jueves, ha tratado sobre el papel del marketing en la actualidad y salidas profesionales. En ella han participado Eduardo Plá, de Cajamar y José Antonio Sánchez, de Trezze.

"Les vamos a presentar el Club a los estudiantes de tercero y cuarto, que están a punto de terminar su formación, para que justo antes de salir a su vida profesional, conozcan los intereses y objetivos que nos hemos planteado, que básicamente son profundizar en la cultura del marketing y poner en valor lo mucho que el marketing puede, como factor de desarrollo, ayudar al crecimiento económico, siempre que se haga bien (de forma coordinada y ordenada)", ha explicado Eduardo Plá.

Este experto en marketing ha destacado la importancia de las sinergias que se crean en este tipo de charlas-coloquio con los estudiantes. “Si somos capaces, entre los que más experiencia tenemos y los que se van a introducir ahora en el mercado profesional, de vehicular esa energía correctamente hacia un fin común (vender lo almeriense y lo que significa Almería tanto dentro como fuera de mejor manera), finalmente nos beneficiaremos todos como ciudadanía. Venderemos mejor nuestros productos, atraeremos más atención, más inversión hacia Almería y todo redundará en una ciudadanía que tendrá más ingresos a nivel de negocio global para poder desarrollarse y crecer en el futuro".

Desde el Club desarrollan mensualmente diferentes actividades intentando tocar todos los motores económicos. "Lo que nos hemos planteado es ver qué sectores hacen crecer la provincia y ver cómo podemos aportar algo positivo desde el punto de vista del marketing", ha explicado Eduardo Plá.

Por su parte, José Antonio Sánchez, de Trezzo ha destacado que el mundo del marketing ofrece a los estudiantes muchas salidas profesionales. "Ahora mismo, en esta sociedad digital, no se entiende nada sin marketing. Hay que apostar por la gente joven que promocione bien el marketing en la sociedad. Estamos en un momento en el que no se entiende el departamento de ventas sin marketing, no se entiende vender productos sin marketing, por lo cual tiene muchas salidas profesionales".

Además, ha explicado que desde el Club quieren "dar visualización a estos profesionales a las empresas para que tengan claro que el marketing es una apuesta de valor seguro. Está llegando la transformación digital, que todo el mundo cree que es una apuesta segura, pero hay que recordar que la transformación digital está hecha por personas y parte de ellas son los profesionales en marketing".

Por otra parte, dentro del programa de Charlas de profesionales en el Aula, este viernes Javier Carmona del Grupo La Unión ha sido el encargado de cerrar este ciclo de conferencias con la charla '¿Cómo implantar un cambio estratégico de marca?' en la que también ha participado Alina Georgia, alumna de la UAL que trabaja en esta empresa a través de una Beca DUAL.

En su charla ha explicado el trabajo real de un departamento de marketing y cómo una empresa del sector agroalimentario almeriense se adapta y se moderniza a las nuevas tendencias del mercado y a las nuevas formas de comercialización. “Creo que es fundamental que los estudiantes sepan qué se hace en un departamento de marketing con una visión mucho más realista de qué es el trabajo del día a día. Muy a menudo la gente piensa que el marketing es hacer anuncios o cosas similares, pero en realidad un departamento de marketing se parece mucho más a una clase de estadística que a una clase de publicidad. Luego ese trabajo se puede volcar en estrategias que impliquen publicidad, o no".

En este sentido ha explicado la diferencia entre marketing y las herramientas de marketing, que a menudo se confunde con comunicación, estrategias comerciales, etc. “Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de estrategias de marketing es que cambia la estructura de la compañía y conlleva inversiones estructurales en nuevas líneas de negocio. Por ejemplo, si a través de un estudio de mercado detecto que es una oportunidad procesar las frutas y verduras para hacer cremas, porque eso da un valor añadido a mi producto y me permite entrar en nuevos canales de comercialización, tengo que invertir en una planta que me permita hacer ese procesado. Por tanto, es muy distinto a la estrategia de comunicación en la que se invierte cierta cantidad, y se puede hacer on-line off-line, etc., pero sin comprometer la viabilidad a largo plazo de la empresa"

Por su parte, Alina Georgia, estudiante con Beca DUAL, ha contado su experiencia a los estudiantes. “Llevo casi un año trabajando para La Unión y me ha abierto una gran puerta de posibilidades y conocimiento. He aprendido mucho sobre cómo funcionan las empresas, qué hay detrás y cómo aplicar todo lo que he aprendido en la UAL durante cuatro años al mundo empresarial".

Por último, ha destacado la importancia de que las empresas “apoyen este tipo de programas formativos, ya que la sinergia entre universidad y empresa tiene que ser prioritaria".