Capital El Ayuntamiento invierte 220.000 euros en la mejora de tres caminos rurales martes 30 de agosto de 2022 , 20:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con cargo al presupuesto municipal de este año, esta nueva inversión en la mejora de la infraestructura viaria alcanza las zonas agrícolas de Camino Pujaire, Camino de Las Palmeras y Camino Bolas El Ayuntamiento de Almería va a invertir algo más de 220.000 euros en la mejora, adecuación y asfaltado de 2,1 kilómetros de caminos rurales, inversión con cargo al presupuesto municipal de este año con el que se da continuidad al compromiso municipal para mejorar infraestructuras viarias necesarias en el desarrollo de la actividad agrícola de la capital. Las zonas de actuación para esta inversión se sitúan en Camino Pujaire, en el barrio de Pujaire; Camino de Las Palmeras, en la zona agrícola del Km. 21; y Camino Bolas, antiguo camino que, discurriendo en paralelo a las vías del tren, comunica la capital con Huércal de Almería. “Se trata de la inversión, a nivel municipal, más importante que ejecutaremos en este ejercicio. Más de 200.000 euros en dos grandes contratos a los que sumaremos, de aquí a final de año, otros contratos menores que incrementarán el número de actuaciones y kilómetros sobre caminos rurales en el término municipal, atendiendo así a una planificación que se completa con las aportaciones de otras administraciones, caso de la Diputación Provincial, y que han supuesto para Almería una inversión, en los últimos años, superior a los cinco millones de euros y el arreglo de más de 200 caminos del término municipal de Almería, con una extensión de más de 150 kilómetros”, ha explicado el concejal de Agricultura y Pesca, Juan Josés Segura. “En el Ayuntamiento de Almería estamos siempre al lado del sector de la agricultura, en el que trabajan directamente, solo en su fase de producción, casi 20.000 almerienses. Ayudando cuando de lo que se trata es de garantizar agua para riego, eliminando tasas o, como es el caso ahora, nuevamente, con la mejora de los caminos rurales que atraviesan el municipio”, subrayaba el edil, insistiendo en el compromiso de “mantener esta política también en adelante”. Plan Pavimentación Caminos Rurales En el marco del Plan de Pavimentación de Caminos Rurales para este año se encuentran ya en licitación las obras de hormigonado de un tramo de 380 metros del Camino de Pujaire, así como del asfaltado de 450 metros del Camino de Las Palmeras. Con un plazo de ejecución de cuatro meses, el presupuesto de licitación para esta obra asciende a la cantidad de 106.725,48 euros. Situado dentro del Parque Natural de Cabo de Gata y disponiéndose de la autorización para realizar los trabajos, en estas obras se procederá al empleo de hormigón pigmentado y reforzado con fibra de polipropileno. Previamente se realizará la extensión y compactación de una capa de zahorra artificial como capa base. En el Camino de Las Palmeras, por su parte, se procederá al asfaltado de 450 metros lineales de camino, previa limpieza y desbroce del terreno, recogida y transporte de restos vegetales, rasanteo de la superficie y extensión y compactación de capa base, también empleando zahorra. Finalmente se colocará, en ambos caminos, la señalización vertical de limitación de velocidad, a 30 km/h y la señalización indicativa de su denominación. Pendiente de licitación, en breve, quedan las obras aprobadas para la mejora del conocido como Camino Boleas, “antiguo camino que desde tiempos inmemoriales comunica el municipio de Almería con el de Huércal, una actuación además comprometida con los vecinos para su ejecución en este año”, ha recordado el concejal de agriculutra, Juan José Segura. Con una longitud de 1.350 metros lineales, un camino que discurre entre el polígono del Sector 20 y la antigua línea de ferrocarril, la inversión en estas obras alcanza un importe de licitación de 120.146,64 euros. Su plazo de ejecución, en este caso, es de dos semanas. Actualmente en tierra, el camino observa un deterioro importante que compromete incluso la seguridad vial y dificulta el acceso a las fincas colindantes. Una situación que cambiará radicalmente con su asfaltado. Previamente, se procederá al desbroce de márgenes/arcenes/cunetas y a la limpieza superficial del camino para mejorar la seguridad vial y la higiene en la zona, Tras la disposición de zahorra artificial y la compactación de la superficie se llevará a cabo el asfaltado, culminando la actuación la necesaria disposición de señalización vial. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

