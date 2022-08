Deportes Más de 70 palistas en la 29º Regata de Piragüismo de Almería martes 30 de agosto de 2022 , 20:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Deportistas procedentes de Murcia, Granada, Galicia y la provincia se dan cita en esta competición, celebrada junto al Cable Inglés Almería mira al mar en el plano deportivo y hace unos días celebró la 29º Regata de Piragüismo, donde han participado más de 70 palistas procedentes de Galia, Murcia, Granada y Almería. La prueba se llevó a cabo junto al Cable Inglés el pasado sábado, 27 de agosto, desde las 10:00 horas de la mañana y hasta las 13 horas, bajo la organización del Club Los Troncos y con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, afirma que “con esta regata más que consolidada por el Club Los Troncos, siguen creciendo las actividades desarrollamos en el mar. Estoy muy satisfecho, pues una ciudad costera y con un clima tan halagüeño lo debe aprovechar para fomentar el deporte”. El Club Los Troncos gestiona una escuela municipal de piragüismo, algunos de cuyos alumnos han participado en la prueba. En esta línea, el equipo almeriense ha sido el ganador en la modalidad de equipos seguida de Ogrobe (Galicia), Granada, Albergue Kayak y Remo Murcia. Las pruebas se han desarrollado en K1, K2 y Kayak de Mar, en diferentes categorías, con un total de seis salidas. En cuanto a los ganadores, los resultados son los siguientes: Benjamín masculino: 1° Bruno Hernández, Los Troncos, 2° Javi López, Granada, 3° Israel Bouza, Ogrobe. Benjamín femenino: 1° Valeria Capel, Los Troncos 2° Isabel Martínez, Remo Murcia 3° Genoveva Valiente, Ogrobe. Alevín masculino; 1° Erik Sarkho, Los Troncos 2° Iván Simonenco, Los Troncos 3° Valentín, Los Troncos. Alevín femenino: 1° Sara Pérez, Granada 2° Pilar Monteagud, Ogrobe 3° Sonia Parra, Los Troncos Infantil masculino: 1° Bruno 2° Timur 3° Dani. Los tres de Los Troncos. Infantil femenino: 1° Salma Tohula, Los Troncos 2° Judhit Cascales, Granada 3° Paola García, Ogrobe. Juvenil: 1° Adrián Cascales, Granada 2° David Martínez , Alberche Kayak 3° Daniel Martínez , Alberche kayak. Juvenil femenino: 1°Laura Tamayo, Los Troncos 2° Paula de Jorge, Los Troncos 3° Patricia Martínez, Los Troncos. Senior masculino: 1° Paco Castro, Ogrobe 2° Fulgencio Hernández, Los Troncos 3° Ignacio, Los Troncos Senior femenino: 1° Isabel García, Los Troncos 2° Teresa Pelayo, Los Troncos 3° Isabel Torres, Los Troncos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

