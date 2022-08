Sucesos Ampliar Un accidente en la A-7 a la altura de Níjar provoca un corte de tráfico martes 30 de agosto de 2022 , 20:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se ha reanudado la circulación en la A-7 a la altura de Níjar (Almería) sentido Málaga, que ha estado cortada al tráfico tras el accidente de una furgoneta con remolque a la altura de la pedanía de El Viso. Así lo ha trasladado en servicio unificado de emergencias 112 Andalucía tras el siniestro que se ha dado en la mañana de este martes que ha conllevado el corte de uno de los ramales y que ha interrumpido momentáneamente la circulación. Ante tal situación y mientras se ha conseguido recuperar la normalidad, se ha establecido un desvío alternativo en el kilómetro 750. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

