Capital El Ayuntamiento invierte 35.000 euros en el camino Bobar Sacramento domingo 08 de agosto de 2021 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Agricultura, Juan José Segura, ha visitado la zona, acompañado de varios vecinos, para comprobar el avance de los trabajos y ha reiterado su compromiso con la agricultura almeriense





El concejal de Agricultura, Juan José Segura, ha visitado la zona del camino Bobar Sacramento, en el barrio de La Cañada, donde el Ayuntamiento de Almería viene actuando en la mejora del firme. Acompañado por varios vecinos y agricultores de la zona, Segura ha comprobado el avance de las obras, adjudicadas a la empresa Fircosa Desarrollo S.L., y que suponen la inversión municipal de 34.827,80 euros.



“En el Ayuntamiento de Almería estamos siempre al lado del sector de la agricultura, del que viven miles de familias directamente, bien con la cesión de agua desalada para riego o, como en este caso, con la mejora de los caminos rurales que atraviesan el municipio. Con esta actuación, y con otras que vamos a desarrollar en la zona, vamos a a mejorar siete nuevos kilómetros de caminos rurales repartidos por todos los barrios agrícolas del término municipal, mejorando así el transporte de los productos hortofrutícolas y también la seguridad de todos los vecinos que viven y transitan por aquí”, ha explicado el concejal delegado del área.



Los trabajos en esta vía, que previsiblemente terminarán el próximo martes, consisten en la explanación y nivelación de terrenos, empleando medios mecánicos, extensión y compactación de zahorra artificial, riego de imprimación con emulsión asfáltica, aplicación de una mezcla bituminosa en caliente en construcción de la capa de rodadura de los caminos y señalización vertical, de limitación de velocidad y de nominación de vías públicas. En los casos necesarios, se procederá también al fresado y barrido previo de las superficies de camino a reparar.



Además del Camino Bobar Sacramento, desde el área de Agricultura se va a actuar en Las Palmeras Km 21-Cabo de Gata (Km 21), acceso sur al barrio de Bellavista, Virgen del Mar (Bellavista),Camino Balsa de las Piedras (La Cañada-Al quián), Torrehoyo (San Vicente), Camino de Los Partidores (La Cañada), Vidal Cintas (La Cañada), Alfarería (Venta Gaspar)

Cuesta de Pío a Viator (La Juaida), Cañillo (El Alquián), Camino Rambla Lechuga (San Vicente) y Camino Paraje Americano (El Bobar).

Vecinos y agricultores contentos

La mejora de estos caminos rurales beneficia a un buen número tanto de agricutores que desarrollan su actividad en esta zona como de vecinos que viven aquí.



Una de esas vecina es Toñi Morales Martínez, quien ha trasladado el sentir general de los vecinos. “Estamos muy contentos de ver las máquinas trabajando, ya que era una de nuestras peticiones. Hasta ahora el camino estaba lleno de hoyos y era muy difícil circular cuando llovía e incluso mantener las casas limpias con tanto polvo”, ha explicado, señalando que con esta actuación ganan en seguridad y comodidad.

Cinco millones en los últimos años

Para un Ayuntamiento como el de esta ciudad, con unas 4.000 hectáreas invernadas y más de 15.000 familias que viven directamente de la agricultura, solo en su fase de producción, la inversión en caminos rurales en “prioritaria”, como así se pone de manifiesto en los últimos años.



En los últimos años el Ayuntamiento, en colaboración de otras administraciones, ha invertido más de cinco millones de euros, ha arreglado 200 caminos y más de 150 kilómetros del término municipal de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.