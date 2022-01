Capital El Ayuntamiento invierte 50.000 euros en el camino rural de Cortijo Dioniosio sábado 15 de enero de 2022 , 11:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, acompañado de vecinos y agricultores de la zona, ha visitado las obras y reitera su compromiso con la agricultura almeriense El alcalde de Almería Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado la zona de Cortijo Dionisio, en el barrio de San Vicente junto al concejal de Agricultura, Juan José Segura, y vecinos y agricultores de la zona, Fernández-Pacheco ha comprobado las obras de mejora del camino rural, adjudicadas a la empresa 'Fircosa Desarrollos, SL,' y que suponen la inversión municipal de 50.000 euros. “Dotar de seguridad a nuestros caminos rurales es fundamental para nuestros agricultores y para que los productos que se cultivan aquí y que llevan el nombre de Almería por medio mundo sean el mejor escaparate de la calidad de nuestra tierra”, ha explicado el primer edil, que ha señalado que se trata de “uno de los caminos rurales más concurridos de la zona, lleno de fincas a ambos lados de la vía”. La actuación implica la mejora de casi mil metros lineales de camino y los trabajos consisten en la nivelación y pavimentación de la vía, eliminando así los problemas de circulación en los días de lluvia, socavones y polvo. Vecinos y agricultores contentos La mejora de este camino rural beneficia a un buen número de vecinos y agricultores que desarrollan su actividad en esta zona. Uno de estos agricultores es Manuel Barranco, con su finca de tomates a un lado de la vía, quien ha recordado que “cada vez que llovía, el camino se estropeaba y había que arreglarlo”, con el impedimento que eso conllevaba para el transporte. También Sergio Vidal y Maica Sánchez, han señalado la “mejoría notable” de estar ahora todo asfaltado: “Esto nos garantiza que podamos venir a trabajar todos los días y que el género salga bien”. Para un Ayuntamiento en cuyo término municipal hay más de 4.000 hectáreas invernadas y más de 15.000 familias viven directamente de la agricultura, solo en su fase de producción, la inversión en caminos rurales es “prioritaria”, como así se pone de manifiesto en los últimos años. Tal y como ha señalado el alcalde, en los últimos años el Ayuntamiento, en colaboración de otras administraciones, ha invertido más de cinco millones de euros, ha arreglado 200 caminos y más de 150 kilómetros del término municipal de Almería. “Y tenemos la firme intención de seguir haciéndolo”, ha asegurado el primer edil, quien ha reiterado el “firme compromiso” con “el principal sector productivo que tiene la ciudad y la provincia y del que nos sentimos tan orgullosos”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.