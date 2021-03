Capital El Ayuntamiento invierte 6 millones en el nuevo Complejo Deportivo de Costacabana miércoles 17 de marzo de 2021 , 16:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco presenta el anteproyecto, con un centro de primer nivel para gimnasia, piscina cubierta, seis salas de usos múltiples, varadero, gimnasio y restaurante



Cuando el nuevo Complejo Deportivo de Costacabana abra sus puertas se convertirá en “un referente deportivo en Andalucía y España, de la que los almerienses nos sentiremos orgullosos”. Por eso, la presentación del anteproyecto, esta mañana, por parte del alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha sido recibida con emoción por los representantes de los clubes de boxeo, gimnasia, halterofilia y esgrima asistentes, la misma que vivirán todos los aficionados al deporte de la ciudad, así como los vecinos de Costacabana y su área de influencia, como La Cañada o El Alquián.



Y es que se trata de un proyecto de gran envergadura, que, como ha anunciado el alcalde, “supondrá un salto cualitativo y cuantitativo, con una inversión de más de 6 millones de euros en cuatro años, de los que los primeros 1,5 millones se incluirán en los presupuestos de 2021 para elaborar el proyecto de ejecución, rehabilitar la piscina, la única instalación que se mantendrá del actual edificio y en la que se invertirán 600.000 euros, y construir la nave para gimnasia. Que Almería es una Ciudad del Deporte es una máxima que llevamos repitiendo varios años y que demostramos con hechos”. El Ayuntamiento quiere que estos dos espacios, la piscina y la nave de gimnasia, se puedan abrir en dos años.



El nuevo centro deportivo se construirá sobre una parcela de 10.000 metros cuadrados, con una superficie de construcción de 6.000 metros cuadrados. Fernández-Pacheco, que estaba acompañado también por el concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha explicado que “después de 23 años de concesión administrativa, hace un año el Ayuntamiento rescató esta instalación para transformarla en un complejo deportivo moderno con gimnasio, piscina y otros equipamientos que darán cobertura a deportes que necesitan espacio para sus entrenamientos, pero también a los vecinos de Costacabana y su zona de influencia, así como a todos aquellos almerienses que quieran disfrutar de unas instalaciones modélicas en un entorno privilegiado”.



Entrando en detalle, el alcalde ha anunciado que “construiremos una de las mejores instalaciones de España para entrenamientos de gimnasia artística, rítmica y acrobática que permitirá a nuestras gimnastas crecer de manera exponencial, cumpliendo así el compromiso adquirido con las escuelas municipales de gimnasia, que tendrán en esta instalación uno de los mejores centros del país”.



También se han planificado seis salas de usos múltiples de 150 metros cuadrados cada una, donde se podrá practicar esgrima, boxeo, halterofilia, artes marciales, etc... Además, habrá una zona de varadero para embarcaciones. “Desde el Patronato Municipal de Deportes se quiere impulsar los deportes náuticos y este espacio, por su amplitud, es idóneo para que quienes dispongan de una embarcación puedan tener un lugar donde guardarla”, ha indicado en su exposición el primer edil.



También habrá un gimnasio de 800 metros cuadrados, que se gestionará mediante una concesión administrativa, al igual que el restaurante. El resto lo gestionará el propio Patronato Municipal de Deportes.



El alcalde ha concluido explicando que “el complejo tendrá un diseño moderno, con amplia zona de aparcamientos, una ubicación extraordinaria y estoy seguro de que se convertirá un epicentro del deporte almeriense, que ayudará a que las escuelas deportivas municipales y sus alumnos sigan creciendo, así como para aumentar la práctica deportiva entre todos los almerienses”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.