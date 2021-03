Herrera: “Susana Díaz ha venido a Almería a hacer campaña para el Congreso del PSOE-A”

miércoles 17 de marzo de 2021 , 15:56h

El parlamentario del PP destaca el importante impulso que el Gobierno de Juanma Moreno ha dado a las infraestructuras de la provincia frente a los más de 38 años de incumplimientos de los gobiernos socialistas







El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería Ramón Herrera se ha referido a la visita que la secretaria general del PSOE-A está haciendo hoy a la provincia de Almería, un periplo que le llevará por varios municipios en los que su única intención es “hacer campaña” de cara al Congreso del PSOE-A, porque según ha dicho “a ella lo único que le interesa es mantenerse en el cargo y no los problemas de los almerienses”.



Para Herrera esta visita demuestra una vez más que Almería y las necesidades de los almerienses no son una prioridad para Susana Díaz, y le pide que deje de intentar desprestigiar la buena gestión de Juanma Moreno en una tierra que “ahora empieza a ver la luz tras 38 años de ninguneo y abandono por parte del Partido Socialista”.



El parlamentario popular lamenta la “oposición destructiva” que hace Susana Díaz y señala que en lugar de venir a visitar ayuntamientos y a hacer campaña, lo que tendría que haber hecho es acercarse a las infraestructuras que ella bloqueó durante años y que ahora están finalizadas o con las obras en marcha como los almerienses llevaban años demandando.



Ramón Herrera manifiesta que es una lástima que la señora Díaz no haya visitado hoy la Casa del Mar para comprobar con sus propios ojos cómo queda muy poco para que esté finalizada y en breve se abrirá para que los vecinos tengan un centro de salud como se merecen; o que no se haya desplazado hasta la autovía del Almanzora para darse cuenta que ha tenido que venir un gobierno del PP a desbloquear la obra que estará concluida esta legislatura después de más de 30 años de promesas incumplidas por parte del PSOE.



Por otra parte, el parlamentario almeriense recuerda a Susana Díaz que el acceso norte de la A-92 por Viator aparece recogido en los Presupuestos de Juanma Moreno, unos presupuestos en los que “Almería sale reforzada” y que van a dar el impulso definitivo que tanto necesitaba nuestra tierra.



Finalmente, Herrera afirma que los almerienses pueden estar tranquilos porque hoy tienen un gobierno en Andalucía fuerte, estable, que genera confianza, que atrae inversores y que favorece el crecimiento de nuestra tierra, frente a un PSOE y una secretaria general socialista a la que lo único que le interesa son los líos internos de su partido y no los problemas de los almerienses.