Capital El Ayuntamiento lanza ‘Vuelve a sentir’ para recuperar las sensaciones de Semana Santa viernes 11 de marzo de 2022 , 08:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La capital inicia la cuenta atrás para volver a la calle con los desfiles procesionales Almería está a un mes de recuperar los desfiles procesionales de las cofradías en un nuevo Domingo de Ramos. La cuenta atrás ha comenzado con el inicio de la Cuaresma y la campaña que el Ayuntamiento ha lanzado para recuperar las sensaciones de la Semana Santa en las calles de la ciudad y captar visitantes de las provincias limítrofes. Bajo el eslogan ‘Vuelve a sentir’, la capital se mostrará dentro y fuera del término municipal para anunciar el retorno de la normalidad en torno a estas fechas tan especiales. El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha presentado la campaña “tras dos años durísimos en los que por desgracia ha fallecido muchísima gente” y ha explicado que “teníamos muy claro que debíamos aglutinar sentimientos, lo que supone vivir la Semana Santa de Almería que vuelve con toda su fuerza a las calles”. Asimismo, ha asegurado que “queremos que la gente vuelva para disfrutar de lo que ofrece Almería y no otras grandes ciudades, aquí podemos pegarnos a una pared en la calle Cubo y ver el paso a escasos centímetros de nuestra cabeza”. En este sentido, el edil ha añadido que la semana grande de la capital “es para todos los públicos porque tiene acceso universal y podemos sentarnos en la carrera oficial sin tener que pagar”. “Nuestra Semana Santa puede ser tocada, sentida y va a estar a la altura de lo que merecen los almerienses y lo que estamos esperando los cofrades”. La campaña consta de 88 mupis que se van a distribuir en las ciudades de Jaén Granada, Murcia y la propia Almería durante dos períodos promocionales. El primero arrancará el 15 de marzo y se prolongará hasta el día 21 y el segundo lo hará desde el 28 de marzo hasta el 18 de abril. Además, se van a llevar a cabo anuncios en redes sociales y una amplia difusión en puntos de interés y medios de comunicación. Por otra parte, cabe recordar que la capital estrenará un recorrido oficial que contará con 1841 sillas. El trayecto arrancará a la altura del ficus del Paseo, discurriendo por General Tamayo, plaza Virgen del Mar, plaza Pablo Cazard, calle Real, Eduardo Pérez y Plaza de la Catedral. A excepción de la calle Real, por razones de espacio, el resto del recorrido tendrá asientos y vallado con el objetivo de embellecerlo. El Ayuntamiento ya trabaja a pleno rendimiento en los preparativos de cara a esta semana. De hecho, en breve se va a licitar la contratación de sillas y vallado, mientras que los servicios de seguridad, organización y aplicación web ya se han resuelto. Por último, las previsiones son “muy positivas”, según ha señalado Sánchez, ya que la tendencia de los últimos meses ha sido claramente al alza e incluso ha alcanzado cifras prepandemia en ocupación hotelera. No obstante, uno de los objetivos de la campaña ‘Vuelve a sentir’ es mejorar esas expectativas para dar un impulso a los hoteles, así como al sector comercial y hostelero. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.