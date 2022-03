Deportes El atletismo almeriense brilla en la temporada de invierno viernes 11 de marzo de 2022 , 08:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, acompaña al delegado provincial, escuelas municipales y clubes, en el balance en el Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos En un gran estado de forma. Así se encuentra el atletismo almeriense que ayer se reunió para hacer balance de la excelente temporada de invierno, y se realizaron una fotografía de familia para el recuerdo, con escuelas municipales, clubes y master, en el Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos. El delegado provincial de la Federación de Atletismo, Roberto Izquierdo, afirma que “la temporada de invierno ha sido muy satisfactoria. Todos los campeonatos han contado con representación almeriense en todas las categorías, desde benjamines a master, con resultados muy destacados. Vemos que el atletismo va creciendo, y esta temporada tenemos entre 600 y 700 licencias en pista, a las que hay que sumar el trail running. Estamos muy satisfechos y nos da mucha esperanza para el verano. Creo que serán resultados que hace mucho tiempo que no se consiguen”. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, les ha acompañado en el momento del balance, y ha asegurado que “Almería es una ciudad ideal para la práctica del atletismo, ya sea practicando el running en nuestros espacios abiertos, o en las disciplinas de pista en el Anexo de los Juegos Mediterráneos. Hoy los protagonistas nos han contado los éxitos que han logrado en diferentes categorías en la temporada de invierno, con una lista de medallas muy amplia, convirtiéndose en auténticos embajadores de Almería. Desde el PMD estamos mejorando el Anexo, y si primero renovamos la pista de atletismo, a finales de 2021 continuamos con una nueva zona de entrenamiento para lanzamientos, dentro de nuestro compromiso con el deporte almeriense y el atletismo que se practica en el Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos”. La felicidad se apreciaba en los rostros de dirigentes, entrenadores y deportistas por el trabajo bien hecho, y cada uno de ellos ha realizado su balance. Han empezado por la lluvia de medallas del club de atletismo master CD Unión Atletas Almería, cuya presidenta Juani Jigaba, afirma que “estamos 90 socios en el club, con una temporada bastante buena, subcampeones de Andalucía en pista cubierta, y entre los diez primeros a nivel nacional. Y ahora hemos regresado del Europeo de Praga con seis medallas y la participación de doce atletas. Trabajamos para los nuevos objetivos, entre ellos participar en la Media Maratón”. Joaquín Sánchez Catalicio, presidente de la escuela municipal Bahía de Almería, afirma que “este año hemos comenzado con mucha ilusión y tenemos 360 atletas, desde prebenjamín a juvenil. Entrenamos en el Anexo a diario. Estamos muy contentos y logrando algunas medallas”. Por su parte, Juan Díaz, entrenador de la escuela municipal Cajamar Ciudad de Almería, añade que “somos más de 100 atletas de todas las categorías. Hemos participado en todas las competiciones regionales y estamos asistiendo a campeonatos de Andalucía. Con resultados excelentes y al aire libre esperamos lograr medallas. El atletismo aporta muchos valores a los jóvenes, como el esfuerzo, compañerismo, o liderazgo”. Por último, Carlos Segura López, presidente del Club Segura Almería y preparador de numerosos opositores que entrenan en la Pista de Atletismo del Anexo, reconoce que “existe una gran afición por el atletismo en la ciudad, que va creciendo. Nuestro club es recién creado, con atletas en velocidad corta, y un rendimiento bueno”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

