Capital El Ayuntamiento licita el nuevo contrato de mantenimiento del alumbrado lunes 13 de septiembre de 2021 , 17:54h

El Consistorio apuesta por el ahorro y la sostenibilidad del servicio, que tiene un presupuesto base de licitación de seis millones de euros y una vigencia de cuatro años, entre 2022 y 2025, a razón de 1,5 millones de euros anuales



El Ayuntamiento de Almería ha aprobado, en Junta de Gobierno Local, el procedimiento de licitación para la prestación de los servicios de conservación, mantenimiento y renovación de las instalaciones de alumbrado público y alumbrado ornamental de nuestra ciudad, con un presupuesto base de licitación de SEIS millones de euros y con una vigencia de cuatro años, coincidente con los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025, a razón por tanto de 1,5 millones de euros anuales. Publicado el anuncio de licitación, las empresas interesadas contarán con un plazo de 35 días para la presentación de proposiciones



Un contrato cuyo objeto, como ha explicado la portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, en rueda de prensa, es la prestación del servicio de conservación,mantenimiento y renovación de las instalaciones de alumbrado público, situadas dentro del término municipal de la ciudad de Almería.



Dentro de los servicios de mantenimiento y conservación de las instalaciones de alumbrado público se incluirán, como así se recoge en los pliegos técnicos y administrativos que también se han aprobado hoy, “la aplicación de medidas de ahorro y eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado público tales como la sustitución de lámparas y luminarias por otras de mayor eficiencia lumínica, mejora de la calidad reflectante y direccional de la luminaria o implantación de sistemas de regulación del flujo lumínico de los puntos de luz y de los encendidos y apagados, que permitan adecuar los valores de los niveles de iluminación a los que exige la Reglamentación vigente, reducir la emisión de luz directa hacia el cielo o reflejada por las superficies iluminadas (contaminación lumínica) y reducir el consumo de electricidad y las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.



De acuerdo también al pliego, el nuevo contrato incluye actuaciones de mantenimiento básico, programados y otros trabajos de conservación y puesta a punto. Entre la amplia relación de actuaciones se incluyen, por ejemplo, el control de accionamiento (encendido y apagado), control energético, servicios de inspección, telegestión, reparación de averías ligeras, reposición casual de lámparas, limpieza de luminarias y soporte, disponibilidad de personal, medios, vehículos, herramientas y elementos móviles o un inventario actualizado. Además de lo anterior entre los servicios que comprende el mantenimiento programado o de conservación y puesta a punto se incluyen la limpieza y pintura de elementos o el arreglo de averías más gruesas.



Asimismo, y con carácter excepcional, el nuevo contrato vendrá a contemplar otros trabajos que, aunque no correspondan específicamente a la conservación y mantenimiento del alumbrado público, sean similares a alguna de las operaciones que exige la prestación del servicio, por ejemplo instalaciones eléctricas en Baja Tensión.





Un servicio, el de mantenimiento de alumbrado público, identificado también con la numeración de cada una de los puntos de luz que existen de la ciudad y que permite, en el caso del ciudadano, "comunicar cualquier incidencia a través del teléfono 900 366 024, para así ser subsanada en el menor tiempo posible", ha explicado Vázquez. Permanente las 24 horas del día, este servicio viene siendo atendido también on-line.



La portavoz municipal ha recordado igualmente que el Ayuntamiento está llevando a cabo un proceso de mejora de la iluminación y la eficiencia energética en toda la ciudad con una inversión que culminada, supondrá una inversión total de más de 2,5 millones de euros, "proyectos de actuación que incluyen la sustitución de casi 5.000 luminarias por toda la ciudad y que se extenderá también a instalaciones de alumbrado público en las zonas marítimas urbanas y el entorno del Parque Natural Cabo de Gata-Nijar.

