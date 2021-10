Capital El Ayuntamiento licita el proyecto de una nueva zona deportiva tras el Maestro Padilla jueves 07 de octubre de 2021 , 19:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





El Ayuntamiento de Almería ha sacado a licitación la redacción del proyecto para la creación de una nueva zona de ocio y uso deportivo en la Avenida del Mediterráneo, en concreto, en el espacio ubicado entre el Parque de las Familias y el Auditorio Municipal Maestro Padilla, con el que se pretende reconfigurar el espacio ocupado actualmente por varias pistas deportivas para integrarlo en un espacio verde que dé continuidad a todo el conjunto.



La actuación forma parte del denominado 'Plan Director de la Nueva Avenida del Mediterráneo', según ha indicado a los medios la edil de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, quien ha precisado que toda la zona que antiguamente ocupaba el recinto ferial quedaría compuesta por el Parque de las Familias en su primera y segunda fase, esta zona deportiva y de ocio y la futura Ciudad de la Cultura, que girará en torno al auditorio en comunión con el paseo marítimo.



Con un presupuesto de 82.880 euros --IVA excluido-- para la redacción del proyecto en base al anteproyecto elaborado desde Urbanismo, las empresas cuentan hasta el 20 de octubre para presentar sus ofertas a fin de definir una actuación que, según las estimaciones iniciales, supondrían una inversión que ronda los cuatro millones de euros y que se financiaría con fondos europeos en base a las convocatorias disponibles. Las obras podrían durar al menos un año una vez que se inicien los trabajos.



El anteproyecto propone la reordenación integral del actual espacio de 47.000 metros cuadrados situado en la Avenida del Mediterráneo, entre la Avenida Adolfo Suárez y la calle Pilar Miró. La intención es que este espacio genere una "gran zona" de espacios deportivos, con pistas para deportes de equipo como fútbol o baloncesto de acceso libre, así como zonas de juegos biosaludables y de calistenia, que puedan ser disfrutados por los visitantes de todas las edades.



Estas instalaciones se integrarán en un espacio ajardinado que, como principal novedad, incluirá en la zona sur una gran "lengua verde" de aparcamiento integrados entre las pistas y las zonas de juegos. Martínez Labella ha destacado la proyección de este espacio de aparcamiento que servirá para dar servicio tanto al espacio deportivo como al espacio cultural posterior.



Desde el Ayuntamiento se entiende que este espacio, ya condicionado por su uso deportivo, será "complementario con las actividades que se desarrollarán en su entorno". La edil considera que la articulación de este espacio lúdico deportivo entre el parque y el espacio cultural está en línea con los valores que se quieren aportar a la zona, con el deporte al aire libre como "seña de socialización" entre los ciudadanos. SENDEROS, ESTANCIAS Y ZONAS DEPORTIVAS El anteproyecto propone un diseño de la zona en base a una circulación interior distribuida a través de dos tipos de vías: unos caminos peatonales rectilíneos que entrelazan los espacios deportivos y los espacios estanciales, y un camino curvilíneo perimetral ligado a las zonas de juegos biosaludables y de calistenia.



Mediante este diseño se consigue generar un paseo por el espacio resultante en el que existe un recorrido principal que lo atraviesa de norte a sur, con unos caminos secundarios a modo de arterias que llevan a las distintas zonas deportivas, todos ellos circundados por un camino perimetral que se dispone de forma natural con una geometría orgánica que discurre entre los diferentes espacios de uso.



La parte central estará ocupada por dos zonas estanciales a modo de plazas, siendo por dimensiones y por estética los lugares que a priori serán los más atractivos para la reunión de personas. Por otro lado se han distribuido áreas de juegos biosaludables y de calistenia, que estarán integrados con las zonas de vegetación, generando espacios más agradables para su disfrute, que servirán para atender a diversos grupos de edad.



Se colocarán zonas con graderíos asociadas a las pistas deportivas, que se integraran con la topografía de las zonas de vegetación. En la zona sur es donde se ubicará el aparcamiento que será complementario con el aparcamiento situado en el recinto del Auditorio Maestro Padilla.



Para conseguir una mayor versatilidad en este espacio, se ha previsto que quede integrado con el uso deportivo, ubicando pistas deportivas que se utilizarán cuando no sea necesaria su ocupación como aparcamiento. Las zonas de vegetación se concebirán con topografías suaves, que permitan con ligeras pendientes generar espacios con unos suaves desniveles que den volumen a estas zonas. Todo el espacio está concebido como un lugar para la tranquilidad y el reposo, un lugar relajante en el que puedan convivir las distintas actividades.



La vegetación tendrá un papel fundamental en el diseño del mismo, y se deberá complementar con la zona de praderas con una adecuada selección de especies y una correcta distribución de las mismas, combinando la vegetación arbustiva, con la presencia ocasional de árboles de gran porte, y la colocación de árboles de alineación en los caminos principales.



En la zona del aparcamiento se prolonga la retícula del palmeral que se realizará en la parcela del Auditorio, para conseguir la integración de ambos espacios. Con el fin de conseguir una mayor flexibilidad de usos, se integraran también zonas de deportivas al objeto de que solo sea utilizado como aparcamiento en el momento en que la demanda del Auditoria así lo exija. El pavimento se concibe como un pixelado de colores que definan las plazas de aparcamiento, quedando también integrado con el dibujo de las pistas deportivas.

