Muere un trabajador tras precipitarse desde diez metros en una nave de El Ejido jueves 07 de octubre de 2021 , 19:47h





Un operario de unos 40 años de edad ha fallecido este jueves tras precipitarse desde unos diez metros de altura cuando realizaba tareas de reparación en el tejado del almacén de El Ejido (Almería).



Según ha informado el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía, el accidente laboral se ha producido a las 15,35 horas en una nave ubicada en la carretera A-1050 en el kilómetro 2 cuando, según los testigos, el operario se ha precipitado desde el tejado de una altura de diez metros, aproximadamente.



Los servicios sanitarios de la Junta han movilizado una UVI móvil, pero tan solo han podido certiticar su muerte a su llegada. En el siniestro han intervenido, asimismo, efectivos de Guardia Civil y el centro de coordinación ha comunicado la incidencia a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

