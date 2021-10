Los 56 autores del libro ‘Desde mi ventana’ rememoran historias sobre el patrimonio vividas en pandemia

jueves 07 de octubre de 2021

El concejal de Cultura y la presidenta de Amigos de la Alcazaba presentan el libro, rodeados de los escritores de los artículos en la terraza del CIP, entre ellos el presidente de Diputación





Con la Alcazaba como telón de fondo, y respirando un paisaje más tranquilo gracias a la extensión de la vacunación y reducción de afectados por la pandemia, se ha presentado socialmente el libro ‘Desde mi ventana’, un proyecto de la Asociación Amigos de la Alcazaba que evoca a través de 56 miradas la belleza del patrimonio almeriense en tiempos del coronavirus. Y es que esta obra, escrita de forma coral en pleno confinamiento allá por la primavera de 2020, fue el refugio a través del cual el patrimonio emergió como una salida para hacer volar la imaginación, para reencontrarse con recuerdos del pasado, para disfrutar de la belleza que transmite la lectura. En resumen, 56 autores que viajaron literariamente por 56 elementos culturales de la provincia en los 56 días que duró el encierro sanitario, y que cada día publicaron de manera desinteresada casi la totalidad de medios de comunicación de Almería, para luego agruparse en un libro que es memoria de un momento histórico para nuestras vidas.



La terraza del Centro de Interpretación Patrimonial ha sido el escenario de la presentación de la obra, en un acto organizado conjuntamente con el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, cuyo concejal, Diego Cruz, ha expresado que “este libro reúne todo ese trabajo coral y liberalizador y lo pone al alcance de los almerienses. Un libro excepcional por sí mismo, pero que adquiere un valor sentimental espacial, pues da testimonio de una época inédita que nos tocó y nos está tocando vivir. Tiempos en los que la cultura se ha reflejado como más importante si cabe para el ser humano”. Estas palabras las engarza con la frase “así lo hemos entendido siempre desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería. Hemos estado al pie del cañón, al lado del tejido cultural cuando más difícil era despeñar su trabajo y hemos ofrecido a los almerienses una intensa programación de ocio, cultura y entretenimiento, con la programación de más de 300 artistas desde junio de 2020 hasta septiembre de 2021”.



La presidenta de la Asociación Amigos de la Alcazaba, María Teresa Pérez, ha comenzado afirmando que “este acto va dedicado a todos los autores, que de manera desinteresa habéis colaborado”. Por eso, en representación de todos ellos han intervenido tres: Javier A. García, presidente de la Diputación de Almería, María Luisa Andrés, directora del Archivo Histórico Provincial de Almería, y Alejandro Buendía, director de Museos de Terque. Además, se ha rendido homenaje, con entrega de las obras dedicadas, a La Voz de Almería, Diario de Almería e Ideal Almería, en representación de todos los medios que colaboraron con la publicación diaria de cada artículo. Mayte Pérez también ha querido recordar a dos personas vinculadas a la cultura y colaboradores del proyecto, que han fallecido en este tiempo, Jesús Martínez Capel y Antonio Galindo.



María Teresa Pérez ha manifestado que “Desde Mi ventana reúne 56 miradas personales sobre la riqueza y variedad del patrimonio almeriense en tiempos de coronavirus, 56 historias para 56 días de confinamiento”. A la vez, la presidenta de Amigos de la Alcazaba añade que “el libro es valioso en sí mismo, incluso si las circunstancias que lo han originado no fuesen tan excepcionales, pero vivimos una experiencia traumática y desconocida. Y, entonces, como si fuese el Séptimo de Caballería, la cultura acudió en nuestra ayuda: música, cine, teatro, libros, museos… nos hicieron más soportables esos días. Nuestro patrimonio también estaba confinado y sin embargo pensamos que también podría ayudarnos con la puesta en marcha de ‘Desde Mi Ventana’”.

56 autores

En los artículos están representados todos los tipos de patrimonio: monumental, etnográfico, arqueológico, documental, arquitectónico, industrial, artístico, paisaje cultural, museístico, tanto de la capital como de todas las comarcas almerienses, perteneciendo sus firmas a muy diversas profesiones. Y los artículos están escritos por un abanico de profesionales, desde historiadores, arquitectos, fotógrafos, profesores o arqueólogos, a pintores, escritores o periodistas, pasando por representantes de asociaciones patrimonialistas, empresarios o gestores culturales. 56 historias y 100 fotografías, reunidos en un libro disponible en las librerías al precio de 15 euros.



Tres de los autores han intervenido en esta tarde primaveral, un año después, en un ambiente más festivo, y con las ventanas de los hogares aún abiertas, rememorando aquellos duros momentos, donde la cultura salió al auxilio de las personas.



El presidente de Diputación, Javier A. García, ha agradecido la oportunidad de ‘Amigos de la Alcazaba’ de poder participar en esta colección de miradas y sentimientos y el reflejo más bello de la soledad del confinamiento. “Si hay algo que compartimos ‘Amigos de la Alcazaba’ y la Diputación es la admiración y la pasión por el patrimonio. Esa pasión es la que nos ha impulsado a asumir el reto de rehabilitar el único edificio civil del siglo XVI que se mantiene en pie en la ciudad y convertirlo en eje revitalizador del casco histórico a través del primer Museo del Realismo Español del país. Contamos con vosotros para que esta sea la obra patrimonial más importante de la provincia de Almería”, ha explicado.



Además, ha recordado la apuesta conjunta por la candidatura de Millares como Patrimonio de la Humanidad y la complicidad que ha encontrado Diputación con la asociación: “Este verano hemos asumido un nuevo reto con mucho entusiasmo y con vuestro apoyo. Devolver el esplendor al edificio que inspiró a Carmen de Burgos y a Lorca, una joya patrimonial abandonada a su suerte que la Diputación va a adquirir para darle uso público: El Cortijo del Fraile”, ha explicado al tiempo que ha hecho suyas unas palabras del autor que escribe sobre ‘El Fraile’ para matizarlas: “Desde el mes de junio estamos trabajando para que este barco varado en la arena que no se hunde, pueda, cuanto antes, volver a navegar”.



Por su parte, María Luisa Andrés, directora del Archivo Histórico Provincial de Almería, ha afirmado que “quise centrarme en el patrimonio documental, bastante olvidado por casi todo el mundo. No es frecuente acordarse de los documentos, pero son los que recogen nuestra vida. Y en los momentos más complicados, los documentos conservan la memoria también de estos sucesos, para recordarlos, analizarlos y, en su caso, evitar que se vuelvan a repetir”.



Por último, Alejandro Buendía, director de Museos de Terque, ha leído parte de su texto donde se aprecia cómo el miedo se enlazaba con su pasión por la cultura. “Desde el Museo de Terque decidimos hablar sobre la memoria de la palabra escrita, pequeños detalles que recuerdan nuestra historia, y un ejemplo es el buzón de correos que gracias a la presión popular. Es importante conservar la memoria de todos nosotros”.



El confinamiento también ha vuelto recordar el importante papel social de los medios de comunicación, que han sido claves en el proyecto. “Es excepcional que tantas personas estén de acuerdo en colaborar de manera inmediata, como lo es también la maravillosa respuesta de la prensa. Durante los 56 días los artículos fueron publicados por los tres diarios almerienses: La Voz de Almería, Ideal y Diario de Almería”, reflexiona la presidenta de Amigos de la Alcazaba. Por eso han entregado, como homenaje simbólico, libros dedicados, que han recogido el redactor jefe de La Voz de Almería Manuel León, el redactor de Cultura de Diario de Almería Diego Martínez, y se hará llegar a Ideal Almería.



Manuel León afirma que “una idea mueve montañas y la idea que tuvisteis sobre patrimonio, paisajes, la historia de Almería es inédita. Que tantas personas estén dispuestas a escribir sobre el patrimonio en esos tiempos tan complicados es algo inédito y merece todo nuestro reconocimiento”.



Por su parte, Diego Martínez ha asegurado que “estos artículos nos vinieron muy bien, pues no había noticias. A casi todos los autores los conozco y aprendí mucho de ellos. Y la idea de reunirlos en un libro es lo mejor que se puede tener”.



La pandemia ha supuesto una reflexión sobre la sostenibilidad del planeta, y ese desarrollo sostenible de la provincia pasa inequívocamente también por la defensa, difusión y disfrute del patrimonio, como recuerdan 56 autores en el libro ‘Desde mi ventana’.