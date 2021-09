Capital El Ayuntamiento licita la redacción del proyecto para rehabilitar el antiguo Colegio Virgen del Socorro lunes 27 de septiembre de 2021 , 18:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El adjudicatario tendrá un plazo de seis meses para la redacción de un proyecto que vendrá a definir las obras a ejecutar en una primera fase, con un inversión estimada de un millón de euros El Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy, en Junta de Gobierno Local, el expediente de contratación de los servicios para la redacción de proyecto, dirección de obra y responsable de contrato para la rehabilitación del antiguo Colegio Virgen del Socorro, en Pescadería, con un presupuesto base de licitación de 19.444,74 euros. El adjudicatario tendrá un plazo de seis meses para la redacción del proyecto. La portavoz del Equipo de Gobierno y concejala de Presidencia y Planificación, María del Mar Vázquez, ha explicado que se trata de un proyecto incluido dentro las actuaciones que se encuentran contempladas en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado DUSI ‘Almería Ciudad Abierta’, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020, dirigido a la rehabilitación y puesta en uso de este edificio, ubicado entre la Avenida del Mar y la calle Socorro, diseñado por el arquitecto Guillermo Langle en el año 1963. A través de este contrato el Ayuntamiento de Almería vendrá a definir unas obras consistentes en trabajos puntuales de reparación de la estructura y de la carpintería exterior, la rehabilitación de la cubierta y de la totalidad del cerramiento exterior, además del acondicionamiento de la planta baja y del patio. La estimación de inversión municipal para esta actuación supera el millón de euros. Sería esta la primera fase de una actuación global al objeto de recuperar el uso de este edificio para la barriada de Pescadería, en particular, y para la ciudad en general. El inmueble ocupa una superficie de solar de 672 metros cuadrados de planta y cuenta con una superficie construida de 1.287 metros cuadrados, dividida en tres plantas. Anteriormente a esta contratación, en la Junta de Gobierno Local del pasado 7 de junio, se adjudicaba a la empresa ‘Business And Strategies in Europe S.L.’ por importe de 17.241,35 euros las labores de consultoría, diseño, gestión, planificación y organización de actividades que se puedan desarrollar en este recinto una vez se lleve a cabo su rehabilitación. Barrio Alto Entre la treintena de puntos que hoy se han elevado a Junta de Gobierno Local se ha incluido también la aprobación del expediente del contrato de servicios de “Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y responsable de contrato de las obras definidas y valoradas en el Proyecto de Urbanización del PERI-NAN-02 del PGOU de Almería, en el Barrio Alto, por importe total de 45.922,66 euros. La portavoz municipal ha explicado que las obras para la ejecución de este proyecto, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI) ‘Almería Ciudad Abierta’, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), están pendientes de adjudicarse, toda vez que la mesa de contratación, encargada de estudiar las diferentes propuestas presentadas a la licitación de estas obras, ha propuesto a la UTE Tejera-Megal para que ejecute las mismas, con una inversión de casi 800.000 euros. Otros acuerdos Vázquez ha dado cuenta también hoy de la aprobación del dato del periodo medio de pago global a proveedores mensual, correspondiente al mes de agosto, que se cierra en 5,17 días, a partir del plazo legal de pago de treinta días. También se han aprobado el borrador de convenio que suscribirá el Ayuntamiento con la Asociación ALTEA, por importe de 15.000 euros para el desarrollo del proyecto de inclusión educativa de voluntariado dirigido a personas con trastorno del espectro autista, así como la propuesta, a través del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, de acuerdo, definitiva, de subvenciones relativa a la Convocatoria de Subvenciones en Materia de Igualdad de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana para el año 2021, por un importe total de 20.000 euros, de las que son beneficiarias 14 asociaciones y colectivos diferentes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

