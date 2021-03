Capital El Ayuntamiento licitará la peatonalización del Paseo de Almería martes 30 de marzo de 2021 , 19:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia







El Ayuntamiento de Almería ha recibido el visto bueno por parte de los servicios de intervención para incorporar los remanentes de tesorería con los que se financiará el proyecto para la peatonalización del Paseo de Almería conforme al proyecto 'Ciudad de Plazas', que ganó el curso de ideas resuelto el pasado mes de octubre, y que prevé nuevo arbolado y espacios diáfanos junto algunos de los principales edificios tanto del Paseo, como de la rambla Obispo Orberá y Puerta de Purchena.



Fuentes municipales han indicado a Europa Press que tras la incorporación de 272.000 euros en remanentes y el visto bueno de la intervención, el equipo de gobierno cuenta ya con la posibilidad de realizar la contratación para la redacción del proyecto a los arquitectos Miguel Martínez Castillejo y Pau Batallas Soriano, quienes ganaron el concurso de ideas que además llevaba aparejado un premio de 7.000 euros.



Aunque no se han definido plazos concretos, el proyecto podría estar finalizado hacia finales de este año en función del momento en el que se formalice la contratación que tiene por objeto integrar el Paseo de Almería y la Rambla Obispo Orberá en el sistema de plazas de la ciudad, y en particular con las del centro histórico con las que linda y comparte escala, cuya puerta de acceso, Purchena, las articula.



La idea inicial contempla hasta nueve plazoletas cercanas a algunos de los edificios más emblemáticos de la zona a fin de potenciar la arquitectura urbana y crear espacios de dispersión en torno al inmuebles como el Teatro Cervantes, el Mercado Central, la Compañía de María o el edificio de Banesto, entre otros.



En todos estos espacios previstos a modo de "salones urbanos" las palmeras ganarán protagonismo y predominarán entre el arbolado urbano aunque se mantendrán en su mayor parte los ficus que discurren por el Paseo de Almería, conforme a la idea principal que, según ya avanzó el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), no es "cerrada" sino que tendrá que ser objeto de discusión al tratarse de una "guía" que debe "abocar, tras una reflexión conjunta, a un proyecto de consenso".



'Ciudad de Plazas" apuesta por crear lugares libres de ozono, donde los vecinos puedan relacionarse y los comercios locales funcionar. En este sentido, la apuesta también aboga por "reducir al mínimo la sección ocupada por vehículos, que sencillamente han de seguir cumpliendo sus funciones de transporte público, suministros, emergencias y acceso de vecinos. El resto se cede al peatón para que se convierta en el protagonista del espacio publico".

