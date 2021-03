Capital Ampliar La ermita de Torregarcía se blindará para protegerse del vandalismo martes 30 de marzo de 2021 , 19:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





La junta de gobierno del Ayuntamiento de Almería ha adjudicado los trabajos de reforma que se llevarán a cabo en la ermita de Torregarcía para sustituir sus ventanas y la puerta de gran porte de madera por otras de acero galvanizado a fin de protegerse contra posibles actos vandálicos como los que ha padecido en años anteriores.



La portavoz del equipo de gobierno, María Vázquez, ha indicado en rueda de prensa que la actuación se incluye en un contrato más amplio adjudicado por 36.579 euros a la empresa Joaquín Rodríguez Cañadas, a la que también se ha encomendado actuaciones en el centro municipal de acogida y el centro social de Nueva Almería, así como trabajos de electricidad y fonteríar en el parque de bomberos.



En el caso de la ermita, se va a desmontar la carpintería de madera, que está compuesta por dos ventanas y una puerta "de dimensiones importantes" para sustituir el marco y premarco por otros nuevos sobre los que instalar los elementos reforzados de mayor resistencia para así "evitar el vandalismo que en los últimos años se ha producido en la ermita"



Fue en enero de 2019 cuando el templo sufrió dos ataques en sus instalaciones después de que se prendiera fuego a la puerta de entrada, lo que motivó la instalación de cámaras de seguridad para disuadir a los asaltantes quienes, aún así, volvieron a actuar al verano siguiente tras inutilizar los sistemas de videovigilancia, lo que les permitió acceder al templo donde hicieron uso del mismo para depositar ramas, velas y un pájaro muerto, entre otros disonantes elementos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

