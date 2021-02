El Ayuntamiento mantiene las medidas anticovid-19

martes 09 de febrero de 2021 , 19:02h

Las medidas municipales se mantendrán sin cambios hasta que las autoridades sanitarias sitúen el grado de contagio en Almería por debajo de una tasa acumulada de mil casos por 100.000 habitantes

Cierres y citas previas

Sin zona azul y despliegue Policía Local

El Ayuntamiento de Almería mantiene la suspensión del cobro del servicio municipal de regulación y ordenación de aparcamientos (ROA) o zona azul, continúa con el cierre de todos los espacios museísticos municipales y con el resto de medidas adoptadas el pasado 27 de enero a raíz de la resolución de la delegación territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Almería que, con fecha 25 de enero, establecía el Nivel 4 Grado 2 para la capital en lo que a restricciones sanitarias para frenar los contagios por COVID se refiere.Todas estas restricciones de la Junta, que llevan aparejadas medidas municipales, se van a mantener hasta que las autoridades sanitarias rebajen el nivel para Almería una vez baje de mil la tasa acumulada de contagios por cada 100.000 habitantes. Se mantienen, por tanto, medidas adoptadas por las áreas como la del cierre de todos los museos o el cierre del gimnasio del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Además, a las instalaciones deportivas municipales convencionales sólo seguirán teniendo acceso deportistas federados en categoría absoluta.El Área de Cultura continúa sin actividad y con las bibliotecas cerradas, así como el Archivo Municipal, y todas las oficinas periféricas, que permanecen cerradas de modo que sólo el Registro General del Ayuntamiento, ubicado en Plaza Vieja, el registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo y el del Órgano de Gestión Tributaria (OGT) mantienen la atención presencial y siempre con cita previa.Los Centros de Servicios Sociales Comunitarios mantienen la atención e incluso las visitas domiciliarias, pero siempre con cita previa a través de los siguientes canales: Centro de Servicios Sociales Rambla Belén-Amatisteros (950 236200 y [email protected] ). Centro de Servicios Sociales Casco Antiguo (950 270511 y [email protected] ). Centro de Servicios Sociales Nueva Andalucía (950 226183 y [email protected] ). Centro de Servicios Sociales Jardín-Levante (950 276668 y [email protected] Los mercadillos de venta ambulante, a raíz del cierre de todo el comercio no esencial, se mantienen reducidos a los puestos de alimentación (aproximadamente un 15% del total), lo que permite un mayor distanciamiento entre comerciantes y clientes. Los mercados de abastos han reforzado el control de aforos para evitar aglomeraciones y se mantiene el balizamiento en áreas infantiles, áreas de calistenia y parques biosaludables.El Área de Movilidad mantienen la eliminación del cobro por estacionamiento en la zona azul y sigue suspendido el servicio de la Línea 19 de Surbus (Gregorio Marañón/La Salle-Universidad de Almería) mientras no se retomen las clases universitarias presenciales.Por su parte, la Gerencia Municipal de Urbanismo, a través de la empresa pública 'Almería XXI', condonará el 50% del pago del alquiler de aquellos locales comerciales de la empresa pública que se vean obligados a cerrar al ser actividades no esenciales. Ésta y el resto de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento serán revisadas en función de la evolución de la situación sanitaria.