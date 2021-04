Capital El Ayuntamiento mejora del acceso viario hasta el Sagrado Corazón viernes 30 de abril de 2021 , 10:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los trabajos de acondicionamiento y asfaltado del vial, con una inversión de 30.000 euros, vendrán a mejorar considerablemente las condiciones actuales de accesibilidad hasta el mirador



Con una inversión de unos 30.000 euros, el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Servicios Municipales, lleva a cabo los trabajos de acondicionamiento y asfaltado de la calle que permite acceder al mirador del Sagrado Corazón, en el Cerro de San Cristóbal. Una actuación ésta que viene a sumarse al conjunto de proyectos que desde el Consistorio se vienen impulsando en el marco del Plan Alcazaba-La Hoya-San Cristóbal, “mejorando en su caso la accesibilidad a uno de los miradores más espectaculares de Almería, objeto de una reciente remodelación”, ha explicado la concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez.



Sobre esa remodelación, objeto hace unas semanas de actos vandálicos sobre parte de las mejoras acometidas en esta zona, la edil ha adelantado que “el Ayuntamiento procederá a partir de la próxima semana a la reparación de todos aquellos elementos que fueron destrozados o sustraídos, prácticamente al mes de acabar las obras ejecutadas por el área de Urbanismo”. En este caso, el coste de la actuación se estima en más de 6.000 euros.



Los trabajos de asfaltado hoy iniciados sobre el vial de acceso al Cerro de San Cristóbal “durarán al menos hasta mañana”, según ha adelantado Sánchez, quedando totalmente “remodelado, expedito y accesible este acceso cara al fin de semana”. Previamente a ellos, durante el día de ayer, se procedía al fresado del pavimento, acompañadas estas labores de la limpieza y desbroce sobre los márgenes del vial, permitiéndose con ello ganar algo más de anchura en algunos tramos de esta calle.



De esta forma, “se viene a dignificar un acceso hasta ahora muy deteriorado, a la espera de las importantes mejoras que van a seguir produciéndose en este entorno”, ha justificado Sánchez, todo ello como adelanto de otros proyectos a los que el Equipo de Gobierno municipal ha dado ya luz verde, como el acondicionamiento de un espacio como aparcamiento junto a la remodelada calle Pósito, en los accesos a San Cristóbal, la mejora de la accesibilidad a través del propio Cerro de San Cristóbal, con nuevos itinerarios peatonales que ofrezcan además una alternativa turística, paisajística y lúdica; o el desarrollo de la Hoya, entre la Alcazaba y San Cristóbal. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.